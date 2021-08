Martedì le azioni di GameStop sono aumentate del 27%. Questo è quello che sta facendo oggi.

dimensione del font

Insegna del negozio GameStop Michael M. San Diego/Getty Images

Arresto del gioco

Dopo di che, il prezzo delle azioni è sceso Martedì in aumento del 28%La rinascita del commercio di azioni meme potrebbe essere una buona notizia per le azioni a piccola capitalizzazione.

Il prezzo delle azioni di GameStop è sceso dell’1,1% nel trading pre-mercato mercoledì a $ 208,05. Questo non è niente in confronto all’impennata di martedì, ma per i titoli memetici, le persone non saranno mai in grado di giudicare.

Dal picco all’inizio di giugno, il prezzo delle azioni di GameStop è diminuito di quasi il 50%, ma in un giorno ha cancellato il calo del 40%. Sembra anche aver superato la resistenza di circa $ 200, il che significa che potrebbe esserci più spazio per un rialzo in futuro. Non sorprenderti se $ 200 diventa un supporto. GameStop non è stato l’unico stock di meme che si è spostato martedì. Intrattenimento AMC (AMC) Ottieni il 20%, Come GameStop, sembra rimuovere la resistenza, ma non è così pulito. Le azioni AMC sono aumentate del 3,3% nel trading pre-mercato a $ 45,73. Per coloro che vogliono sapere perché ci preoccupiamo di questi titoli, si prega di considerare questo: AMC è la posizione più grande del mondo iShares Russell 2000 ETF (IWM), anche se ciò significa che è solo lo 0,5% dell’indice.Se le azioni meme continuano a salire, potrebbe essere una buona notizia per le azioni a piccola capitalizzazione perché hanno Nessun posto dove andare da febbraio. Jonathan Krinsky di Bay Crest Partners ha scritto: “Il rimbalzo è buono… ma c’è ancora molto da dimostrare”. il consolidamento di un mese è in fase di risoluzione”. rimani sintonizzato. Scrivi a Ben Levisohn ben.levisohn@barrons.com

