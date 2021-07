Mati Greenspan e CoinQuora discutono del mercato delle criptovalute By CoinQuora

Mati Greenspan discute il mercato delle criptovalute con CoinQuora



Mati Greenspan ha incontrato CoinQuora per discutere delle questioni più importanti nel settore delle criptovalute.

L’intervista completa sarà rilasciata entro la fine della settimana.

Non c’è dubbio che il 2021 porterà nuove sfide e opportunità per la criptovaluta. Dopo aver sperimentato alti e bassi senza precedenti, si può affermare con certezza che questa nave di criptovalute ha navigato in acque sconosciute. Tempi come questo richiedono agli esperti del settore di fornire consigli protettivi entusiasti per aiutarci a navigare in questi nuovi orizzonti. In questo caso, non devi preoccuparti, perché CoinQuora ti ha già fornito una protezione.

Proprio la scorsa settimana, CoinQuora ha incontrato il principale analista finanziario Mati Greenspan (Mati Greenspan) per avere uno scambio uno contro uno sullo stato attuale del mercato delle criptovalute. L’ex analista senior di eToro e CEO di Quantum (NASDAQ :) Economics si è unito a noi in una videochiamata socialmente distante per rispondere ad alcune delle nostre domande più urgenti sullo spazio delle risorse digitali.

Alcuni dei principali argomenti discussi nell’intervista sono le pratiche di regolamentazione delle criptovalute e la crescita delle criptovalute

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su coinquora.com

