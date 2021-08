McDonald’s può sfruttare la più grande posizione di compressore Tesla negli Stati Uniti: ecco perché è importante e perché

Per coloro che guidano frequentemente veicoli elettrici durante il giorno o durante la settimana, la ricarica dei veicoli elettrici è un compito necessario. Quando si ricarica un veicolo in una stazione di ricarica pubblica, il proprietario ha del tempo da perdere, il che può portare a fare shopping o mangiare. cosa è successo: La più grande posizione di turbocompressore negli Stati Uniti è 56 V3 Luogo Fort Phil in California. Firebaugh si trova tra San Francisco e Los Angeles, il che può renderlo un luogo affollato Tesla (Nasdaq: Tesla). Una specie di McDonald’s (Borsa Valori di New York: MCD) Situato vicino alla posizione del SuperCharger e spero di sfruttare l’aumento del traffico. “Durante la ricarica di Tesla, usa contemporaneamente McDonald’s. Il cibo viene consegnato direttamente alla tua stazione di ricarica (metti la stazione di ricarica sul ciglio della strada#),” recita il banner, Teslaati rapporto. Questo potrebbe essere il geniale marketing di McDonald’s, che fornisce servizi di consegna ai SuperChargers vicini e sfrutta i luoghi che potrebbero essere occupati tutto il giorno. McDonald’s si trova accanto a SuperCharger, come mostrato carta geografica. Link correlati: Tesla potrebbe aprire un ristorante in una stazione di ricarica, ecco perché Perché è importante: Sono necessari circa 30 minuti per caricare il veicolo presso il Tesla Supercharger. Forse McDonald’s può collaborare con Tesla per fornire spedizione gratuita o servizi di sconto vicino a SuperCharger, una collaborazione vantaggiosa per tutti. McDonald’s ha 13.443 negozi negli Stati Uniti, molti dei quali potrebbero essere vicini ai negozi SuperCharger. McDonald’s potrebbe anche prendere in considerazione l’installazione di altre stazioni di ricarica nelle proprie sedi per portare più clienti nei propri ristoranti. Elon Musk Una volta ha detto che Tesla è tener conto di Apri ristoranti nelle sedi SuperCharger in modo che i clienti abbiano qualcosa da fare mentre il veicolo è in carica. Grandi rivenditori come azienda di destinazione (Borsa Valori di New York: TGT) Ho cooperare Tesla installa stazioni di ricarica vicino ai propri negozi perché i proprietari di Tesla hanno maggiori probabilità di fare acquisti mentre i loro veicoli sono in carica.

