Media mobile (MA), MA ponderata e MA esponenziale

Data



Prezzo di chiusura Apple



Pesi



26 giugno



22.73 USD



5/15



25 giugno



22.59 USD



4/15



24 giugno



22,57 USD



3/15



23 giugno



22.71 USD



2/15



20 giugno



22.73 USD



1/15



Questo Media ponderata Viene calcolato moltiplicando un dato prezzo per il suo peso associato e sommando questi valori. La formula di WMA è la seguente:

























WMA



=









Prezzo



1





X



n



+





Prezzo



2





X



(



n



–



1



)



+



…





Prezzo



n











n



X



(



n



+



1



)





2





























In cui si:



























n



=



periodo









begin{allineato} &text{WMA} = frac{ text{Prezzo}_1 times n + text{Prezzo}_2 times (n-1) + cdots text{ Prezzo}_n }{ frac{ n times (n + 1) }{ 2}} &textbf{dove:} &n = text{periodo di tempo} end{allineato}







WMA=2nX(n+1)Prezzo1Xn+Prezzo2X(n–1)+… PrezzonIn cui si:n=periodo

Il denominatore di WMA è la somma del numero di periodi di prezzo come numero triangolo. Nell’esempio nella tabella sopra, la media mobile ponderata a cinque giorni è $ 90,62:













(



90.90



X







5



15







)



















+





(



90.36



X







4



15







)





+





(



90.28



X







3



15







)

























+



(



90.83



X







2



15







)





+





(



90.91



X







1



15







)



=



$



90.62







begin{allineamento} (90.90 times tfrac{ 5 }{ 15} ) &+ (90.36 times tfrac{ 4 }{ 15} ) + (90.28 times tfrac{ 3 }{ 15} ) &+ (90,83 times tfrac{ 2 }{ 15} ) + (90,91 times tfrac{ 1 }{ 15}) = $90,62 end{allineato}







(90.90X155) + (90.36X154) + (90.28X153)+(90.83X152) + (90.91X151)=$90.62

In questo esempio, al punto dati più recente viene assegnato il peso più alto tra i 15 punti. Puoi pesare questi valori da qualsiasi valore ritieni appropriato. Il valore più basso della media ponderata sopra rispetto alla media semplice indica che la recente pressione di vendita potrebbe essere maggiore di quanto previsto da alcuni trader. Per la maggior parte dei trader, l’opzione più popolare quando si utilizza una media mobile ponderata è utilizzare un peso più alto per il valore più recente.

Media mobile esponenziale

Media mobile esponenziale (EMA) pesa anche i prezzi recenti, ma il tasso di diminuzione tra un prezzo e il suo prezzo precedente non è coerente. La differenza di declino è esponenziale. Non tutti i pesi precedenti sono inferiori di 1,0 rispetto al peso precedente.Ci può essere una differenza di 1,0 tra i pesi dei primi due periodi e i due periodi dopo questi periodi possono avere una differenza di 1,2 e così via. La formula per EMA è

























EMA



=





Prezzo



tonnellata





X



grammo



+





Scuola superiore



sì





X



(



1



–



grammo



)



























In cui si:



























tonnellata



=



oggi



























grammo



=





2





Numero di giorni nel periodo



+



1































Scuola superiore



=



Media mobile semplice del prezzo di chiusura



























Numero di giorni nel periodo



























sì



=



ieri









begin{allineamento} &text{EMA} = text{Prezzo}_t times k + text{SMA}_y times (1-k) &textbf{dove:} &t = text {Oggi} &k = frac {2 }{ text{giorni nel periodo} + 1} &text{SMA} = text{Media mobile semplice del prezzo di chiusura} &text{ Numero di giorni nel periodo} &y = text{Ieri} end{allineato}







EMA=PrezzotonnellataXgrammo+Scuola superioresìX(1–grammo)In cui si:tonnellata=oggigrammo=Numero di giorni nel periodo+12Scuola superiore=Media mobile semplice del prezzo di chiusuraNumero di giorni nel periodosì=ieri

Ci sono tre passaggi coinvolti nel calcolo dell’EMA. Il primo passaggio consiste nel determinare la SMA per il periodo, che è il primo punto dati nella formula EMA. Quindi, il moltiplicatore viene calcolato dividendo 2 per il numero di cicli più 1. L’ultimo passaggio consiste nel prendere il prezzo di chiusura meno l’EMA del giorno precedente moltiplicato per il moltiplicatore più l’EMA del giorno precedente.

Quale media mobile è più efficace?

Poiché l’Exponential Moving Average (EMA) utilizza un moltiplicatore ponderato esponenzialmente per dare più peso ai prezzi recenti, alcune persone pensano che sia un indicatore migliore tendenza Rispetto a WMA o SMA.Alcune persone pensano che EMA sia tendenzaD’altra parte, il livellamento di base fornito da SMA può rendere più efficace trovare semplici aree di supporto e resistenza sul grafico.In generale, la media mobile può smussare i dati sui prezzi, altrimenti può essere visivamente rumoroso.

Le funzioni di EMA e WMA sono simili, dipendono maggiormente dai prezzi recenti e meno enfasi sui vecchi prezzi. Se i trader temono che l’impatto del ritardo dei dati possa ridurre la reattività degli indicatori della media mobile, utilizzeranno questi EMA e WMA invece di SMA.

Tutte le medie mobili hanno un evidente svantaggio perché sono Indicatori in ritardoPoiché le medie mobili si basano su dati precedenti, subiscono un ritardo prima di riflettere i cambiamenti di tendenza.Il prezzo delle azioni può essere visualizzato sulla media mobile tendenza Modificare. Le medie mobili più brevi hanno un ritardo inferiore rispetto a quelle più lunghe.

Tuttavia, questo ritardo è utile per alcuni indicatori tecnici chiamati crossover della media mobile.Gli indicatori tecnici sono chiamati Croce della morte Quando la SMA a 50 giorni è inferiore alla SMA a 200 giorni, è considerato un segnale ribassista.Un indicatore opposto, chiamato Croce d’oro, Creato quando la SMA a 50 giorni incrocia la SMA a 200 giorni, è considerato un segnale rialzista.