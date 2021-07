Media mobile relativamente semplice ed esponenziale

Medie mobili semplici ed esponenziali: una panoramica

Uso del commerciante Media mobile (MA) Determinare le aree commerciali, identificare le tendenze e analizzare i mercati. Le medie mobili possono aiutare i trader a isolare le tendenze o la mancanza di tendenze in titoli o mercati e possono anche segnalare quando è probabile che le tendenze si invertono. I due tipi più comuni sono i tipi semplici e i tipi esponenziali. Studieremo la differenza tra queste due medie mobili per aiutare i trader a determinare quale utilizzare.

La media mobile mostra il prezzo medio degli strumenti negoziabili in un determinato periodo di tempo. Tuttavia, esistono diversi modi per calcolare la media, motivo per cui esistono diversi tipi di medie mobili. Sono chiamati “in movimento” perché man mano che il prezzo si sposta, vengono aggiunti nuovi dati al calcolo, che modificano la media.

Punti chiave La media mobile (MA) è la base dell’analisi dei grafici e delle serie temporali.

Le medie mobili semplici e le medie mobili esponenziali più complesse aiutano a visualizzare le tendenze attenuando le variazioni di prezzo.

Un tipo di MA non è necessariamente migliore dell’altro, ma a seconda di come il trader utilizza la media mobile, uno potrebbe essere più adatto a quel particolare individuo.

Media mobile semplice

Calcola 10 giorni Media mobile semplice (SMA), sommare i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e dividere per 10. Per calcolare la media mobile a 20 giorni, aggiungi i prezzi di chiusura per il periodo di 20 giorni e dividi per 20.

Data la seguente serie di prezzi:

10 US$, 11, US$ 11, US$ 12, US$ 14, US$ 15, US$ 17, US$ 19, US$ 20, US$ 21

Il calcolo della SMA è il seguente:

$10+$11+$11+$12+$14+$15+$17+$19+$20+$21 = $150

Periodo di 10 giorni SMA = $ 150/10 = $ 15

I vecchi dati vengono scartati per supportare i nuovi dati. La media di 10 giorni viene ricalcolata aggiungendo un nuovo giorno ed eliminando il decimo giorno, e questo processo continua a tempo indeterminato.

Media mobile esponenziale

Questo Media mobile esponenziale (EMA) presta maggiore attenzione ai prezzi recenti rispetto a un lungo elenco di punti dati a causa della necessità di una media mobile semplice.

Calcola EMA

EMA attuale = ((Prezzo (attuale) – EMA precedente) X moltiplicatore) + EMA precedente.

Il fattore più importante è la costante di livellamento = 2/(1+N) dove N = numero di giorni.

EMA a 10 giorni = 2/(1+10) = 0,1818

Ad esempio, l’EMA a 10 giorni pesa il prezzo più recente con un rapporto del 18,18% e il valore di ciascun punto dati successivo sta diventando sempre più basso. Il principio di funzionamento dell’EMA consiste nel pesare la differenza tra il prezzo del periodo corrente e l’EMA precedente e aggiungere il risultato all’EMA precedente. Più breve è il periodo, maggiore è il peso applicato al prezzo più recente.

Differenza principale

SMA ed EMA sono calcolati in modo diverso. Questo calcolo fa sì che EMA reagisca più velocemente alle variazioni di prezzo, mentre SMA reagisce più lentamente. Questa è la principale differenza tra i due. Uno non è necessariamente migliore dell’altro.

A volte l’EMA reagisce rapidamente, inducendo i trader a ritirarsi dalle transazioni di mercato Singhiozzo, E la SMA più lenta consente alla persona di continuare a fare trading, ottenendo così maggiori profitti dopo la fine del singhiozzo. Altre volte può succedere il contrario. Segnali EMA in movimento più veloce emettono problemi più velocemente di SMA, quindi i trader EMA possono uscire dai guai più velocemente, risparmiando tempo e denaro alla persona.

Ogni trader deve decidere quale MA è più adatta alla sua specifica strategia. Molti trader a breve termine usano l’EMA perché vogliono essere avvisati immediatamente quando il prezzo si muove nella direzione opposta.I trader a lungo termine tendono a fare affidamento su SMA perché questi investitore Non sono desiderosi di agire, ma preferiscono non partecipare così attivamente alle loro transazioni.

In ultima analisi, dipende dalle preferenze personali. Disegna la stessa lunghezza di EMA e SMA sul grafico e vedi quale può aiutarti a prendere decisioni di trading migliori.

Come regola generale, quando il prezzo è superiore alla media mobile semplice o esponenziale, la tendenza è al rialzo e quando il prezzo è inferiore alla media mobile, la tendenza è al ribasso. Affinché questa guida sia utile, le medie mobili dovrebbero fornire informazioni sulle tendenze passate e sui cambiamenti di tendenza. Scegli un periodo di calcolo, ad esempio 10, 20, 50, 100 o 200, per evidenziare la tendenza, ma spesso mostrerà un’inversione quando il prezzo lo attraversa.Questo vale se usare MA . semplice o esponenzialeModificando l’input dell’indicatore nella piattaforma del grafico, testare varie MA per vedere quale funziona meglio.Diverse MA possono gestire meglio diversi tipi di Strumento finanziario, Compreso azione.

articoli di attenzione speciale

A causa del ritardo indice, La media mobile può essere una buona linea di supporto e una linea di resistenza. In una tendenza al rialzo, i prezzi di solito ricadono nell’area della media mobile e poi rimbalzano.

Se il prezzo scende al di sotto della media mobile durante un trend rialzista, il trend rialzista potrebbe indebolirsi, o almeno il mercato potrebbe consolidarsi.Se il prezzo supera la media mobile per un periodo di tempo Tendenza al ribasso, La tendenza potrebbe iniziare a salire o consolidarsi. In questo caso, il trader può osservare il prezzo che attraversa la MA per inviare opportunità o segnali di pericolo.

Altri trader non sono preoccupati per il prezzo che attraversa la MA, ma posizionano due MA di diversa lunghezza sui loro grafici e osservano il crossover MA.

A volte, i crossover MA forniscono segnali molto buoni che possono portare enormi profitti, mentre altre volte i crossover portano a segnali scarsi. Questo evidenzia uno dei punti deboli della media mobile. Funzionano bene quando i prezzi mostrano grandi cambiamenti di tendenza, ma tendono a funzionare male quando i prezzi sono scambiati lateralmente.

Per il lungo termine, prestare attenzione alle medie mobili di 50 giorni e 100 giorni o 100 giorni e 200 giorni per comprendere la direzione a lungo termine.Ad esempio, utilizzando le medie mobili di 100 giorni e 200 giorni, se la media mobile di 100 giorni è inferiore alla media mobile di 200 giorni, viene chiamato Croce della morteIl forte calo è già in corso.Viene chiamata la media mobile a 100 giorni che incrocia la media mobile a 200 giorni Croce d’oro E mostra che il prezzo è aumentato e potrebbe continuare a salire. Ad esempio, i trader a breve termine possono prestare attenzione alle medie mobili di 8 e 20 periodi. Le combinazioni sono infinite.