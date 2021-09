Membri del consiglio di amministrazione, miliardari e giornalisti: questo è qualcuno che gli avvocati di Elizabeth Holmes possono chiamare per testimoniare

Gli avvocati che rappresentano la travagliata fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes hanno presentato un elenco di dozzine di testimoni che potrebbero essere chiamati a testimoniare per la sua difesa nel processo che inizierà mercoledì, e hanno aggiunto molti consiglieri di amministrazione di alto profilo, membri, ex dipendenti e persino il giornalista che le ha causato la rovina Roster costellato di stelle Potenziali testimoni individuati dall’accusa.

Elizabeth Holmes, fondatrice ed ex CEO di Theranos, è arrivata all’udienza di mozione lunedì, novembre… [+] La Corte distrettuale degli Stati Uniti nell’edificio federale Robert F. Peckham a San Jose, California, 4 gennaio 2019. (Cao Yichuan/NurPhoto via Getty Images)

La squadra di Holmes ha presentato più di 50 nomi in un documento presentato alla fine di martedì, 12 dei quali sono stati modificati, e ha sottolineato che l’elenco può essere integrato in base alle circostanze del processo. Tra coloro che possono essere convocati al banco dei testimoni c’è la stessa Holmes, che continua a scegliere di dichiararsi innocente davanti alla giuria. Ci sono anche molte persone nell’elenco dei potenziali testimoni relativi alla sua azienda chiusa, inclusi ex dipendenti coinvolti nella produzione di prodotti Theranos e figure importanti che hanno fatto parte del consiglio di amministrazione di Theranos, come l’ex direttore del CDC William Fogg e l’ex partito di maggioranza al Senato. leader William Frist e l’ex CEO di Wells Fargo Richard Kovacevich. Riley Bechtel, un miliardario dell’edilizia, pompa l’acqua Più di $ 6 milioni Entrando in Theranos, anche Sue Desmond-Hellman, ex CEO della Bill and Melinda Gates Foundation, è nella lista preliminare, sebbene la sua connessione con Holmes non sia chiara. Il team di difesa di Holmes ha assunto numerosi membri delle agenzie sanitarie federali che esaminano la tecnologia Theranos e potrebbero anche testimoniare in tribunale, come l’ex direttore della Food and Drug Administration Alberto Gutierrez (Alberto Gutierrez). Alcuni dei nomi più sorprendenti della lista sono i tre pubblici ministeri che hanno condotto il caso contro Holmes e il primo. giornale di Wall Street Il giornalista che ha scritto l’articolo che ha messo in discussione per la prima volta la tecnologia Theranos nel 2015.

“[The] La strategia sembra chiara” Disse Anche l’ex giornalista del Wall Street Journal John Carreyrou ha prodotto un podcast e ha scritto un libro sul caso Sherlock Holmes, introducendo le opzioni della squadra di difesa. “Sosterranno alla giuria che questa è una caccia alle streghe”.

Ai potenziali testimoni evidenziati dalla difesa si aggiungono quelli già nominati dall’accusa, e anche il team legale di Holmes può scegliere di chiamarli. L’elenco dell’accusa comprende più di 200 persone, comprese altre figure potenti associate a Theranos, come l’ex segretario di Stato Henry Kissinger (membro del consiglio di amministrazione della società) e il magnate dei media Rupert Murdoch.

Il processo di Holmes è iniziato mercoledì e dovrebbe durare dai tre ai quattro mesi.

Holmes ha 37 anni. È sospettato di aver partecipato a un piano multimilionario per frodare investitori, medici e pazienti dal 2010 al 2016. Risponde a 12 accuse: due accuse di cospirazione per commettere frode telematica e 10 accuse. Ramesh ” Sunny” Balwani, l’ex COO di Theranos, è stato accusato di frode telematica e ha avuto una relazione con lei. Se giudicati colpevoli, possono essere condannati fino a 20 anni di carcere e multati di $ 250.000, oltre a un risarcimento, per ogni crimine. Sia Holmes che Balwani si sono dichiarati non colpevoli e stanno subendo processi separati (il processo di Balwani dovrebbe iniziare nel gennaio 2022).

Sherlock Holmes è diventato famoso quasi dieci anni fa ed è conosciuto come il visionario di Theranos.Ha fondato l’azienda all’età di 19 anni quando era studentessa alla Stanford University. Holmes si è posta l’obiettivo ambizioso di rivoluzionare l’assistenza sanitaria, affermando di avere la tecnologia per creare esami del sangue in grado di diagnosticare centinaia di malattie, dal cancro al diabete, utilizzando solo una piccola goccia di sangue di un paziente.Ha attratto una serie di investitori di alto profilo Oltre 700 milioni di dollari USA Dal 2013 al 2015 è entrata a far parte dell’azienda e ha stabilito partnership con Walgreens, Cleveland Clinic, Capital BlueCross, ecc.Come amante dei media, è apparsa sulle copertine della maggior parte delle riviste più importanti ed è stata Annunciare La più giovane miliardaria che si è fatta da sé d’America Forbes Nel 2015, Theranos è stato valutato 9 miliardi di dollari.Più tardi quell’anno, questo slancio fu improvvisamente interrotto quando giornale di Wall Street Pubblicato una serie di indagine Mettendo in dubbio l’efficacia delle macchine per analisi del sangue Theranos, ha scoperto che queste macchine fornivano ai pazienti diagnosi errate. Secondo i rapporti, ciò ha portato allo scioglimento della società nel settembre 2018 e il patrimonio netto stimato di Holmes è sceso a $ 0. Forbes.

