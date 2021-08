Meme stock illumina la desolata Wall Street

Dopo aver atteso per alcuni mesi, i commercianti al dettaglio sono tornati alla loro Robinhood Markets, Inc. (cappuccio) Le app di martedì, guidando una crescita a due cifre Emoticon Mercato caro GameStop Corp. (Organismi geneticamente modificati) e AMC Entertainment Holdings, Inc. (centro di controllo)Aspettare.

Punti chiave Martedì pomeriggio il titolo Meme ha registrato guadagni a due cifre, che hanno colto di sorpresa molti trader.

Il prezzo delle azioni di GameStop ha recuperato la media mobile semplice (SMA) a 50 giorni, una mossa che sicuramente attirerà ulteriore attenzione da parte dei commercianti al dettaglio speculativi.

Anche il prezzo delle azioni di AMC ha chiuso al di sopra della media mobile a 50 giorni attentamente osservata, continuando a salire dalla linea di tendenza al rialzo per diversi mesi.

Ancora più importante, l’impennata pomeridiana di un gruppo di azioni famose dal gruppo commerciale di Reddit Wall Street Bets nel gennaio dello scorso anno non proveniva.Una possibile spiegazione potrebbe essere correlata alla recente Food and Drug Administration (FDA) Completamente approvato di Pfizer (PTFE) Vaccino contro il coronavirus. Più fiducia nei colpi significa che più persone vengono vaccinate, dando ai consumatori il coraggio di mostrare gli ultimi successi nei cinema AMC.Allo stesso modo, i giocatori hanno maggiori probabilità di tornare al loro locale Mattone e malta Il negozio GameStop sa che è meno probabile che venga infettato.

Diamo un’occhiata più da vicino a ogni azione e utilizzo analisi tecnica Combina le possibili transazioni insieme.

GameStop Corporation (GME)

Il rivenditore di videogiochi GameStop, un tempo lento, è diventato famoso all’inizio di quest’anno quando il prezzo delle sue azioni è aumentato di oltre 20 volte in meno di 15 giorni di negoziazione quando gli investitori al dettaglio hanno unito le forze per eliminare le istituzioni e Hedge Fund Grande Posizione cortaI guadagni di martedì hanno portato il prezzo delle azioni di GameStop a salire del 27,53%, il più grande guadagno di un giorno in cinque mesi.commercio volume Supporta anche gli acquisti, con oltre 14 milioni di azioni che passano di mano, che è più di dieci volte il volume medio degli scambi negli ultimi cinque giorni di negoziazione. Alla chiusura di ieri, il titolo è aumentato di oltre il 1.000% dall’inizio dell’anno, ma ha guadagnato solo lo 0,41% negli ultimi tre mesi.

Stock GameStop recuperato per 50 giorni Media mobile semplice (SMA) La mossa di martedì attirerà sicuramente ulteriore attenzione da parte dei commercianti al dettaglio che vogliono giocare uno slancio a breve termine. Coloro che entrano qui dovrebbero prendere in considerazione la prenotazione dei profitti quando riproveranno il picco di $ 483 a fine gennaio.Gestire i rischi al ribasso Stop loss ordine Inferiore al minimo di ieri di $ 165,15 e aumentarlo a pareggiare Se il prezzo supera il livello di resistenza intermedio di $ 300.

questo pareggiare Determinare il numero di punti di negoziazione o investimento confrontando il prezzo di mercato del bene con il costo originario; quando i due prezzi sono uguali, si raggiunge il punto di pareggio.

AMC Entertainment Holding Company (AMC)

Nello stesso periodo in cui GameStop è rimbalzato, il prezzo delle azioni dell’operatore cinematografico AMC Entertainment è salito da poco più di $ 2 a oltre $ 20 in pochi giorni. Alla fine di maggio, sono tornati gli acquisti folli, facendo salire il prezzo delle azioni di quasi il 500% in soli sette giorni di negoziazione. Pochi mesi dopo che il piede ha lasciato l’acceleratore, Robin Hood L’esercito al dettaglio è tornato ieri con vendetta, portando il prezzo delle azioni del teatro a salire del 20,34% nel più grande volume di scambi da metà giugno. Inoltre, AMC Opzioni di chiamata 40 USD e 50 USD Prezzo di esercizio Martedì è il più grande volume di scambi? Derivati ​​su azioni, Indicando che la scommessa rialzista su ulteriori guadagni. Al 25 agosto 2021, AMC ha ottenuto finora un rendimento di quasi il 2.000%, rendendolo uno dei titoli più performanti di quest’anno.

Martedì, anche il prezzo delle azioni di AMC ha chiuso al di sopra della tanto osservata media mobile a 50 giorni, continuando a salire dalla linea di tendenza al rialzo per diversi mesi.I trader attivi che sono posizionati per acquisti successivi dovrebbero prendere in considerazione l’impostazione Prendi l’ordine di profitto Circa $ 71,70, un’area del grafico in cui il prezzo può trovare pressione di vendita nelle vicinanze più vicine Un recordImposta uno stop loss al di sotto del minimo di questa settimana di $ 34,41 per prevenire un’improvvisa perdita di slancio.

Una specie di Un record È il livello di prezzo storico più alto raggiunto da un titolo, una merce o un indice nel corso della negoziazione.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.