Mentre Brisbane estende il blocco COVID-19, l’esercito pattuglia le strade di Sydney Reuters

Dopo l’emergere del virus delta in rapida evoluzione, l’Australia sta vivendo un ciclo di blocco e riavvio in diverse città.Questa restrizione potrebbe continuare fino a quando il paese non raggiungerà un tasso di copertura vaccinale più elevato.

Circa 300 militari disarmati andranno di casa in casa per garantire che coloro che risultano positivi siano isolati in casa.

I funzionari nel Nuovo Galles del Sud, dove Sydney è la capitale, hanno esortato i residenti a rimanere a casa per prevenire ulteriori ondate e hanno inviato truppe per aiutare le forze dell’ordine in alcuni casi in violazione delle norme di blocco.

La città più grande dell’Australia, Sydney, è entrata nella sua sesta settimana di blocco mentre sta lottando per far fronte a un’ondata di infezioni.Da quando il primo caso è stato scoperto da un autista di limousine che trasportava equipaggi stranieri, il numero di casi è aumentato di quasi 3.500.

SYDNEY (Reuters) – Funzionari australiani lunedì hanno esteso un rapido blocco di tre giorni a Brisbane e in alcune aree limitrofe, mentre centinaia di militari hanno iniziato a pattugliare Sydney per aiutare a far rispettare le regole di blocco del COVID-19.

