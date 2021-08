Mentre Delta Air Lines cresce, il team australiano per la pandemia supporta il piano di riapertura Reuters

Martedì Victoria ha riportato 50 nuove infezioni locali, in calo rispetto alle 71 di un giorno fa. Dei nuovi casi, 39 erano contagiosi nella comunità e alcuni funzionari hanno affermato che devono tornare a un livello vicino allo zero per allentare le restrizioni.

“Che siano 30 o 800, la conclusione è la stessa. Questo è ciò che dice il Doherty Institute… possiamo farlo in sicurezza, e abbiamo davvero bisogno di farlo”, ha detto Mo Lisson al Nine News martedì.

“Questo livello di vaccinazione renderà più facile per le persone coesistere con il virus, proprio come facciamo con altri virus come l’influenza”, ha affermato in una dichiarazione lunedì scorso. “Una volta raggiunta la copertura vaccinale del 70%. possibile aprire ogni giorno decine o centinaia di casi in tutto il Paese”.

Sydney (Reuters)-Il consulente per la modellazione epidemiologica del governo australiano ha dichiarato che quando il tasso di vaccinazione del paese raggiunge il 70%-80%, l’Australia può continuare il suo piano di riapertura, anche se alcuni stati hanno lasciato intendere che se Sydney non riesce a controllare il delta nell’epidemia, potrebbe non allentare le restrizioni alle frontiere.

© Reuters. Foto del file: il 20 agosto 2021, a Sydney, in Australia, un membro dello staff si trova all’ingresso della clinica COVID-19 per contenere l’epidemia di coronavirus. REUTERS/Loren Elliott 2/3

