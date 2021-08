Mentre folle affamate si radunano, gli haitiani diventano impazienti di ricevere assistenza per il terremoto Reuters

2/2 © Reuters. Il 17 agosto 2021, a Les Keys, ad Haiti, un uomo ha rimosso i detriti da un edificio distrutto dopo un terremoto di magnitudo 7.2 colpito sabato.Reuters/Ricardo Aduengo



2/2

Laura Gottesdiener

Les Keys, Haiti (Reuters)-Un gruppo di persone affamate si è radunato mercoledì fuori un aeroporto nel sud di Haiti. Un terremoto che ha ucciso circa 2.000 persone ha reso le persone senza casa. Hanno espresso il loro sostegno al governo nel disastro. Cibo e acqua arrabbiati che non è arrivato cinque giorni dopo si è verificato.

Poco dopo il terremoto di magnitudo 7.2 colpito sabato, il primo ministro Ariel Henry è volato nella città più colpita di Lakes, nel sud-ovest di Haiti, elogiando la dignità dei sopravvissuti e promettendo di aumentare rapidamente l’assistenza.

Ma dopo un’altra notte di pioggia, i residenti di Les Cases, compresi quelli accampati in una città sorta nel centro della città, si sono lamentati che c’era troppo poco aiuto a terra.

Secondo un testimone oculare di Reuters, decine di persone si sono presentate all’aeroporto locale per chiedere cibo dopo che un elicottero carico di rifornimenti è arrivato all’aeroporto locale. La polizia è intervenuta e ha lasciato partire un camion che trasportava materiale di soccorso.

Pierre Cenel, un giudice locale di Les Cayes, una città di circa 100.000 abitanti, ha diretto la sua rabbia contro il governo di Port-au-Prince e ha fatto eco alle aree più colpite non di buon umore.

“Come giudice, non posso avere alcuna visione politica. Ma come uomo, come qualcuno che si preoccupa della situazione nel mio paese, non ha alcun effetto. Non si sono preparati per questo disastro”, ha detto Senel in il centro della città Skyes.

Haiti, il paese più povero delle Americhe, si sta ancora riprendendo dal terremoto che 11 anni fa uccise più di 200.000 persone. Il disastro più recente si è verificato poco più di un mese dopo l’assassinio del presidente Jovenel Moise il 7 luglio, che ha fatto precipitare il paese nel tumulto politico.

Jerry Chandler, direttore dell’Agenzia di protezione civile haitiana, responsabile della risposta alle emergenze, ha affermato di sapere che gli aiuti non hanno raggiunto molte comunità, ma ha affermato che i funzionari stanno lavorando duramente per fornire supporto e hanno chiesto pazienza.

Ha detto alla conferenza stampa: “La frustrazione e la disperazione della gente sono comprensibili, ma… alle persone viene chiesto di non fermare il convoglio in modo che il dipartimento della protezione civile possa fare il suo lavoro e aiutare chi ha bisogno”.

Chandler ha affermato che almeno 600.000 persone hanno bisogno di assistenza umanitaria e 135.000 famiglie sono state sfollate, aggiungendo che l’obiettivo è fornire assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno entro una settimana.

Chandler ha affermato che al fine di evitare quella che è stata definita una risposta caotica al terremoto del 2010, il governo haitiano ha inviato un elenco di bisogni umanitari ai partner e sta classificando gli aiuti internazionali in arrivo in modo che possano essere distribuiti alla maggior parte delle persone che hanno bisogno di aiuto.

Secondo un membro del personale aeroportuale, mercoledì mattina quattro elicotteri della Guardia Costiera degli Stati Uniti sono atterrati a Les Cases, inviando pazienti da aree più remote per il trattamento. Gli Stati Uniti hanno inviato ad Haiti rifornimenti umanitari e squadre di ricerca e soccorso.

Anche Cile, Colombia, Dominica, Messico, Panama, Venezuela e altri paesi dell’America Latina hanno inviato cibo, medicine e forniture, e anche Taiwan, che ha relazioni diplomatiche con Haiti, ha inviato rapidamente assistenza. Le autorità portoricane hanno detto che stanno inviando più soccorritori e medici, e dovrebbero arrivare mercoledì.

Rischio di malattia

Nella tendopoli in rapida espansione di Lekay Island, i residenti cercano disperatamente aiuto. Gli operatori umanitari hanno anche avvertito del rischio di malattie trasmesse dall’acqua come il colera.

“Abbiamo bisogno di aiuto”, ha detto Roosevelt Milford, un pastore che ha rappresentato centinaia di persone accampate nei campi umidi dopo che il terremoto ha distrutto le loro case.

Milford e altri si lamentavano di non avere nemmeno l’assistenza più elementare, come cibo, acqua potabile e riparo dalla pioggia. Le autorità hanno affermato che i serbatoi di acqua potabile sono stati distrutti durante il terremoto, colpendo le riserve.

La tempesta tropicale Grace, che questa settimana ha colpito Haiti meridionale, ha spazzato via molti rifugi e campi allagati, esacerbando le sofferenze.

Ha aggiunto che in un paese con un alto tasso di criminalità violenta, i residenti hanno istituito le proprie squadre di sicurezza per lavorare di notte, prestando particolare attenzione alla sicurezza delle donne e delle ragazze.

Le preoccupazioni per la sicurezza nelle aree controllate dalle bande lungo il percorso dalla capitale Port-au-Prince, così come i danni causati dal terremoto ad alcune strade, hanno alleviato la difficoltà per le squadre di soccorso di entrare in alcune delle aree più colpite.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha dichiarato martedì che i negoziati di successo con i gruppi armati hanno consentito ai convogli umanitari di raggiungere Lekay.

Chandler ha affermato che il governo sta ora aumentando il numero di convogli di aiuti terrestri e spera di raggiungerne presto tre al giorno.

Tuttavia, ha affermato che dopo aver travolto Grace in Giamaica martedì pomeriggio, inondazioni improvvise e frane hanno esacerbato le difficoltà nel raggiungere le comunità remote.

A L’Asile, una piccola città a circa 60 chilometri (40 miglia) a nord-est di Les Cayes, il leader della comunità Aldorf Hilaire ha affermato che ci sono più di 30.000 persone qui, l’aiuto del governo non è ancora arrivato e i sopravvissuti si affidano al sostegno di enti di beneficenza come come Medici Senza Frontiere.

“Siamo disperati”, ha detto a Reuters. “L’acqua della sorgente è sporca: l’acqua non è potabile… Abbiamo avuto una brutta notte durante il temporale, e la gente aveva bisogno di tende e teloni”.

Danni ospedalieri

Le autorità hanno detto mercoledì che il terremoto ha ucciso almeno 1.941 persone e ferito circa 9.900 persone, ma i soccorritori stanno ancora estraendo corpi dalle macerie e questo numero sembra essere in aumento.

Chandler ha detto che una rara buona notizia è che 34 persone sono state salvate da sotto le macerie negli ultimi due giorni, anche se le speranze per i sopravvissuti stanno diminuendo nel tempo. Ha aggiunto che a causa delle frane in alcune aree, le operazioni di ricerca e soccorso sono state difficili.

I danni del terremoto hanno ostacolato il lavoro di diversi importanti ospedali. I medici nella tenda improvvisata hanno lavorato duramente per salvare i feriti, dai bambini agli anziani.

Decine di persone nella tendopoli di Les Cayes provenivano dal quartiere impoverito di Impasse Filadelfia, dove case di cemento fatiscenti, tetti di lamiera contorti e materassi inzuppati fiancheggiano la stretta strada sterrata.

Un fiume impetuoso ha sfondato l’argine nel terremoto e l’acqua del diluvio si è riversata nelle umili case.

“Chiamiamo aiuto”, ha detto uno di loro, Claudel Ledan. “Tutte le nostre case sono crollate e abbiamo un disperato bisogno dell’aiuto del governo”.