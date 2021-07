Mentre gli investitori osservano l’aumento dei casi di COVID-19, i mercati azionari europei salgono su dati ottimistici

Supportati da dati ottimistici, venerdì i mercati azionari europei sono aumentati, ma gli investitori hanno continuato a preoccuparsi per l’aumento dei casi di COVID-19 nella regione.

Indice Stoxx Europe 600

SXXP,

+0.99%

Dopo essere sceso bruscamente questa settimana, l’indice è salito dello 0,8% a 460,32 giovedì e dell’1,2% questa settimana. DAX tedesco

Dax,

+1,05%

Rosa 0,9%, Francia CAC 40

PX1,

+1,30%

In rialzo dello 0,9% e l’indice FTSE 100

UKX,

+0,72%

Un aumento dello 0,8%.

I mercati azionari asiatici sono stati misti, mentre i titoli statunitensi

giù,

+0,30%

punta,

+0,34%

Confrontare,

+0,23%

Alzarsi presto, Rose per il quarto giorno consecutivo.

Gli investitori stanno prestando molta attenzione al numero crescente di casi di COVID-19 in Europa e nel mondo.L’Italia ora avrà bisogno di individui Porta un certificato sanitario Questo indica se sono stati vaccinati una volta, sono risultati negativi o si sono recentemente ripresi dal virus per entrare in luoghi culturali o mangiare al chiuso.

È come il governo britannico Annuncio di piani di test giornalieri per i lavoratori dell’industria alimentare COVID-19 per prevenire carenze e consentire loro di continuare a lavorare anche dopo il contatto con una persona infetta. Le infezioni e le notifiche delle persone che restano a casa sono aumentate drasticamente, portando a carenze di cibo e gas in alcune parti del paese.

Questo Il valore iniziale dell’indice di produzione globale dei responsabili degli acquisti dell’Eurozona Secondo i dati preliminari, poiché l’economia ha continuato a riaprire dopo le restrizioni COVID-19, è salita a 60,6 a luglio da 59,5 a giugno.

Banca centrale europea giovedì Regola le linee guida della politica Dopo aver aggiustato l’obiettivo di inflazione, ha promesso di mantenere i tassi di interesse a un livello inferiore per un periodo di tempo più lungo.

Bert Colijn, economista senior di ING, ha dichiarato in un rapporto ai clienti che, sebbene i dati mostrino un’attività più forte nel settore dei servizi, le preoccupazioni sulla proliferazione delle varianti delta metteranno sotto pressione le prospettive di business nel prossimo anno.

“Tuttavia, il quadro tracciato dall’indagine è molto ottimista. L’occupazione sta riprendendo rapidamente, i nuovi ordini per il settore manifatturiero e dei servizi continuano a crescere rapidamente e l’attività recente dovrebbe aumentare nel complesso, il che significa che luglio è un buon inizio per il terzo trimestre”, l’analisi L’insegnante ha detto.

Tra i titoli in movimento, il titolo di Valeo

FR,

+7.19%

Dopo che il fornitore di auto francese ha riportato utili migliori del previsto per la prima metà dell’anno e ha sostenuto le sue prospettive per l’intero anno, il prezzo delle sue azioni è aumentato del 7%.Stock della casa automobilistica Daimler

secondo anno,

-0,55%

È aumentato del 4%.

Inventario Skanska

SKA.B,

+7,05%

È aumentato del 7% dopo che il costruttore svedese ha registrato un sostanziale aumento dei suoi profitti nel secondo trimestre, ma c’è stata una carenza di materiali mentre la sua attività è ripresa.

Produttore di aeromobili Airbus stock

aria,

+3,20%

Dopo che gli analisti di Citi hanno alzato il titolo da neutrale per acquistare, il titolo è aumentato del 3%. L’analista Charles Armitage ha dichiarato: “La principale forza trainante per aumentare il prezzo target è aumentare la produttività dell’A320 a lungo termine (2025) a 65, che riteniamo sia sostenibile”, ha affermato l’analista Charles Armitage. si aspetta inoltre che i risultati del secondo trimestre siano guidati entro il 29 luglio e oltre.