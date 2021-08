Mentre i casi di Tokyo raggiungono un nuovo record, il Giappone avverte di una diffusione senza precedenti del nuovo coronavirus Reuters

“I leader politici stanno seriamente inviando un messaggio al pubblico, ma potrebbe non essere così forte e coerente come sperato”, ha detto Omi. “Stiamo assistendo all’emergere di cluster COVID-19 più estesi, anche nelle scuole e negli uffici”, ha affermato.

Ha affermato che l’attuazione di uno stato di emergenza in tutto il paese potrebbe essere un’opzione per affrontare la pandemia. Alcune contee e Tokyo sono entrate in stato di emergenza.

Il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha dichiarato lunedì che solo i pazienti gravemente malati e a rischio COVID-19 saranno ricoverati in ospedale, mentre altri saranno messi in quarantena a casa.Alcune persone temono che i cambiamenti delle politiche possano portare ad un aumento dei decessi.

“Se le cose non si sviluppano come previsto, possiamo ritirare la politica”, ha detto Tamura, aggiungendo che il cambiamento di politica era in risposta alla diffusione inaspettatamente rapida di nuove varianti.

“La pandemia è entrata in una nuova fase… Se non abbiamo abbastanza letti, non possiamo mandare le persone in ospedale. Stiamo prendendo misure preventive in questo senso”, ha detto Tamura al consiglio.

Il ministro della Sanità Norihisa Tamura ha affermato che la mutazione Delta ha causato la diffusione dell’infezione “non vista in passato” e ha difeso una nuova politica che richiede ai pazienti con sintomi lievi di essere isolati a casa invece di andare in ospedale.

