Mentre i paesi in via di sviluppo restano indietro, i paesi occidentali hanno finalizzato il piano di rilancio del Covid

I paesi ricchi stanno finalizzando piani per lanciare un programma di richiamo Covid-19 in risposta alla minaccia di un’immunità vaccinale indebolita.Queste decisioni spremeranno ulteriormente l’offerta disponibile nei paesi in via di sviluppo.

La Francia questa settimana si è unita alle fila degli Stati Uniti e di almeno due dozzine di altri paesi, confermando che riceverà una terza dose del vaccino e chiudendo il dibattito sull’uso dei booster, che è continuato per tutta l’estate.

Fare questo significa violare l’Organizzazione Mondiale della Sanità Richiedi una sospensione Per quanto riguarda i richiami e la fornitura di eventuali dosi di riserva ai paesi con meno vaccinazioni. Questa settimana il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus si è chiesto se i booster siano “pienamente efficaci”, insistendo sul fatto che dovrebbero essere usati solo per le persone con un sistema immunitario indebolito.

Un’analisi del Financial Times britannico su progetti in Israele, Turchia e Cile (tre dei quali forniscono booster) mostra che sono stati distribuiti più di 10 milioni di vaccini, che è più della dose totale di vaccini vaccinati in sei paesi africani. .

Nigeria ed Etiopia, i due paesi più popolosi dell’Africa, nonché Ciad, Camerun, Repubblica Democratica del Congo e Kenya hanno vaccinato un totale di 9,37 milioni di persone, comprese le forniture ricevute nell’ambito del programma di condivisione del vaccino Covax. Solo il 2% della popolazione africana è completamente vaccinato, la copertura più bassa di qualsiasi continente.

Una donna è vaccinata contro il Covid a Lagos. Nigeria, Etiopia, Ciad, Camerun, Repubblica Democratica del Congo e Kenya hanno vaccinato un totale di 9,37 milioni di persone ©Sunday Alamba/AP



Andrew Pollard, direttore dell’Oxford Vaccine Group, che ha fondato Oxford/AstraZeneca Vaccines, ha affermato che il motivo della fretta di rilasciare i booster è che “il desiderio di ridurre al minimo i rischi futuri è comprensibile”.

Ma ha sottolineato che se non ci sono “prove chiare” che le persone vaccinate con doppia vaccinazione abbiano una ridotta capacità di protezione contro il Covid grave, allora non c’è motivo di rafforzare l’iniezione.

Un recente studio di Zoe Covid presso l’Università di Oxford e il King’s College di Londra ha rilevato che la protezione contro le infezioni sintomatiche fornita dal vaccino BioNTech/Pfizer e dalle iniezioni di AstraZeneca si è indebolita da quattro a cinque mesi dopo la seconda dose.

Ciò indica che “l’infezione rivoluzionaria” sta diventando sempre più possibile nella popolazione vaccinata, ma nessuno studio ha osservato un calo dell’efficacia nella prevenzione del ricovero e della morte.

Pollard ha detto: “Se lo guardi semplicemente, se oggi vacciniamo qualcuno con la terza dose, allora rifiuteremo di vaccinare le persone che non sono state vaccinate”, ha aggiunto Pollard. In confronto, i benefici del potenziamento della vaccinazione sono “banali”. ” “Protezione zero”.

Tuttavia, uno studio del Ministero della Salute israeliano questa settimana ha fornito prove di una ridotta immunità alle malattie gravi. Il rapporto mostra che, rispetto alle persone vaccinate a gennaio, le persone con più di 60 anni che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino a marzo sono 1,7 volte più protettive contro il Covid grave.

Secondo Peter Hotez, professore di virologia al Baylor College of Medicine in Texas, il governo occidentale sta portando avanti “correttamente” il programma di richiamo del Covid, basandosi sul presupposto che il calo dell’efficacia antinfettiva sia solo “sul chiodo sul testa”.”. lancia”.

“È probabile che questo si traduca in un’ospedalizzazione rivoluzionaria nel prossimo futuro e i booster sono l’unico modo per evitarlo”, ha affermato Hotz. “Proteggere i tuoi dipendenti fa parte della descrizione del lavoro di qualsiasi leader.”

Le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti approveranno un piano per fornire richiami agli americani otto mesi dopo la loro seconda iniezione o una iniezione del vaccino di Johnson & Johnson. Entro la fine dell’anno, saranno ammissibili oltre 100 milioni di persone.

Anche Germania e Francia hanno fissato la data di inizio delle loro attività di potenziamento. Il servizio sanitario britannico ha avviato piani per aumentare la vaccinazione, ma il consulente governativo per i vaccini sembra autorizzare inizialmente una terza dose di vaccino per le persone clinicamente vulnerabili.

Israele è in testa al gruppo e ha iniziato a fornire booster il mese scorso. Ran Balicer, capo del National Covid Advisory Committee del governo, ha affermato che il piano è “l’ultima risorsa per evitare disastri imminenti”.

“Questa non è una decisione avventata”, ha detto. “Ci è voluto molto tempo per capire che la pressione sul nostro ospedale da parte delle persone che hanno ricevuto la vaccinazione completa è sufficiente per giustificare questa misura”.

Dopo che l’idoneità è stata ampliata a metà di questo mese, oltre il 70% degli israeliani di età superiore ai 60 anni ha ricevuto un richiamo e il 44% delle persone di età compresa tra 50 e 59 anni ha ricevuto una terza dose.

Balise prevede che mentre i paesi cercano di limitare l’impatto della variante più contagiosa del coronavirus Delta, “centinaia di milioni di terze dosi” saranno distribuite a livello globale.

Gli israeliani ricevono un terzo colpo © Nir ​​Elias / Reuters

John Enkengasson, direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato che è un “grave errore di valutazione” utilizzare i vaccini per rafforzare le campagne invece di condividerli con paesi con bassa copertura vaccinale e alti tassi di trasmissione.

“Offre un’opportunità per l’emergere di nuove varianti che alla fine sfideranno i paesi completamente vaccinati”, ha affermato.

Il piano di rafforzamento è un esempio delle speranze “prioritarie” dei paesi occidentali di prevenire casi lievi a casa piuttosto che prevenire le morti nei paesi più poveri. “Abbiamo normalizzato il bilancio delle vittime nei paesi in via di sviluppo”, ha detto. “Sono preoccupato che l’Africa diventi un continente Covid”.