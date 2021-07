Mentre i prezzi del petrolio salgono, le politiche marginali degli Emirati Arabi Uniti e dell’Arabia Saudita minacciano l’unità dell’OPEC

Le relazioni tra l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono così cattive che nessuna delle due parti può accordarsi su come porre fine alle discussioni private tra i membri dell’OPEC e gli alleati lunedì.

Persone vicine agli Emirati Arabi Uniti affermano che la riunione ufficiale dei ministri del Petrolio è stata rinviata.Le loro controparti saudite hanno sostenuto che era stato cancellato e hanno accusato gli Emirati Arabi Uniti di aver violato l’accordo per aumentare la produzione in mezzo alla ripresa della domanda. Spingere in alto i prezzi del greggio Quest’anno è diminuito del 50%.

Martedì, il greggio di riferimento internazionale Brent ha raggiunto il massimo da tre anni, poiché le differenze tra il leader di fatto dell’OPEC, l’Arabia Saudita, e il suo ex stretto partner, gli Emirati Arabi Uniti, hanno innescato una battaglia informativa tra i due campi.

Il conflitto ha ha aperto la spaccatura In quanto nucleo dell’OPEC, minaccia la capacità del cartello e dei suoi partner nell’alleanza OPEC+ di raggiungere la stabilità del mercato petrolifero e potrebbe vedere gli Emirati Arabi Uniti, membri dal 1967, ritirarsi dall’organizzazione.

Le persone che hanno familiarità con la questione affermano che i funzionari degli Emirati Arabi Uniti sono sempre più unanimi attorno al leader di fatto Sheikh Mohammed bin Zayed Nahyan che agire da soli potrebbe essere nel migliore interesse degli Emirati Arabi Uniti.

Una delle persone che hanno familiarità con la questione ha dichiarato: “Le discussioni sono ancora in corso, ma il ritiro è ancora un’opzione nucleare”. “Ci sono ancora molti passi da fare prima di arrivarci”.

Sotto la guida del leader di fatto Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, gli Emirati Arabi Uniti sperano di aumentare le entrate derivanti dalla produzione di petrolio e prodotti petrolchimici per finanziare futuri sforzi di diversificazione © Bandar Algaloud/Corte Reale Saudita Cortesia/Dispensa

Ritirarsi dall’OPEC, un’idea che una volta era impossibile, renderà Emirati Arabi Uniti Come parte della spinta per massimizzare la produzione, aumentare la sua produzione a basso costo, invece di operare a due terzi della capacità produttiva per rispettare la quota di produzione del cartello.

L’Arabia Saudita e i suoi principali alleati sono tra i 23 stati membri Gruppo OPEC+La Russia aveva proposto di aumentare la produzione di 400.000 barili al giorno da agosto a dicembre. Ma stanno anche spingendo per un’estensione dell’accordo di fornitura esistente (concluso durante il picco del blocco legato alla pandemia nell’aprile 2020) oltre la data di fine nell’aprile 2022.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno sostenuto la scorsa settimana che, sebbene sostengano il proposto aumento della produzione, sperano di essere garantito prima di qualsiasi estensione dell’accordo di fornitura di base che la produzione di riferimento su cui si basa la riduzione della produzione sarà annullata dall’aprile 2022 al fine di considerare i cambiamenti dovuti alla sua produzione Elevata capacità produttiva.

Probabilmente prevarrà la calma, ma l’elfo non è più nella bottiglia.Le prospettive dei principali paesi produttori dell’OPEC che volano da soli non possono essere sottovalutate

Secondo il piano guidato da Sultan Al Jaber, capo della Abu Dhabi National Petroleum Corporation, negli ultimi anni gli Emirati Arabi Uniti hanno aumentato la propria capacità produttiva a quasi 4 milioni di barili al giorno e si prevede che aumenterà ulteriormente a 5 milioni di barili al giorno. è appassionato di Cerca qualsiasi opportunità Per espandere la capacità energetica del Paese. Secondo l’attuale accordo OPEC+, la produzione a luglio può essere leggermente superiore a 2,7 mb/g.

Pompare l’olio il più rapidamente possibile è considerato la chiave della sicurezza Abu DhabiIl futuro del post-petrolio. Un consigliere del governo degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato: “Vogliono inviare un messaggio, cioè se è fatto o morto”.

La produzione aggiuntiva è prevista per la raffineria e l’impianto petrolchimico di Ruwais City, che fa parte del piano di Abu Dhabi per creare più valore dal greggio nazionale. Un reddito più elevato finanzierà il piano di diversificazione del petrolio dell’intera economia.

Per ora, Riyadh si rifiuta di battere ciglio di fronte alla politica marginale degli Emirati Arabi Uniti e cerca di attribuire aumenti di prezzo ad Abu Dhabi.

Una persona che ha familiarità con la politica petrolifera dell’Arabia Saudita ha affermato che il rifiuto degli Emirati Arabi Uniti di “partecipare attivamente” ha portato a un’opportunità mancata di controllare i prezzi del greggio. Quando il numero di barili immessi sul mercato è inferiore alle attese degli operatori, i prezzi del greggio sono ora pronto a salire ulteriormente. “Questo incontro avrebbe potuto terminare entro un’ora giovedì”, ha detto la persona.

L’impianto petrolchimico di Borouge 3 è uno dei numerosi impianti di Ruwais in grado di gestire l’aumento della produzione di petrolio negli Emirati Arabi Uniti © Christophe Viseux/Bloomberg

L’ultima volta che l’alleanza OPEC+ è stata sotto tale pressione è stato all’inizio di una pandemia, quando l’Arabia Saudita e la Russia hanno lanciato una guerra dei prezzi dopo una disputa su come affrontare le politiche di approvvigionamento di fronte a una crisi.

Ora, l’Arabia Saudita non è più una guerra verbale tra paesi produttori rivali a lungo termine, ma una disputa con un vicino che è diventato più fiducioso e meno disposto ad affrontare le divergenze in privato, che minaccia la fragile unità dell’OPEC+.

Bill Farren-Price, direttore della società di ricerca Enverus e osservatore di lunga data dell’OPEC, ha dichiarato: “Abbiamo appreso da questo incidente che le persone non avevano pazienza per la diplomazia a porte chiuse che potesse risolvere questi problemi in passato”.

Rispettati

“È probabile che prevarrà la freddezza, ma gli elfi non sono più in bottiglia. La prospettiva che un importante produttore di petrolio dell’OPEC voli da solo non può essere sottovalutata”, ha aggiunto. “Una scissione come questa avrà un profondo impatto sulla credibilità dell’OPEC, per non parlare dell’OPEC”.

Christine Diwan, una studiosa residente senior presso l’Institute of Arab Gulf States a Washington, ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti potrebbero non partire immediatamente, ma la logica della loro politica petrolifera e della traiettoria strategica suggerisce che alla fine se ne andranno.

“Un compromesso si può trovare a breve termine, ma non credo che gli Emirati rinunceranno alla strategia che hanno stabilito da almeno cinque anni”, ha detto. “La loro intera trasformazione del petrolio dipende dal fatto che utilizzino le risorse più velocemente”.