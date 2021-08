Mentre i profitti aumentano dalla ripresa globale, Standard Chartered riprende i dividendi

Share it

Con il miglioramento delle prospettive economiche nel secondo anno della pandemia di coronavirus, Standard Chartered è diventata l’ultima banca europea ad aumentare i profitti e riprendere il pagamento dei dividendi.

La banca, che si concentra sui mercati emergenti, ha registrato un utile ante imposte di 1,15 miliardi di dollari nel secondo trimestre, con un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, e ha superato le aspettative di consenso degli analisti di 1,1 miliardi di dollari.

Tuttavia, rispetto ai primi tre mesi di quest’anno, i profitti della banca sono diminuiti di 1,41 miliardi di dollari. Nella prima metà di quest’anno, Standard Chartered ha registrato un utile ante imposte di 2,56 miliardi di dollari, con un aumento del 57% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Standard Chartered ha anche annunciato un riacquisto di azioni da 250 milioni di dollari e ha detto che pagherà commissioni temporanee dividendo 3 centesimi per azione, per un totale di 94 milioni di dollari.La decisione è stata presa dopo aver intrapreso azioni simili Banca HSBC Questa settimana, dopo che i profitti sono passati da 1,1 miliardi di dollari a oltre 5,1 miliardi di dollari, la società ha ripreso a pagare un dividendo intermedio di 7 centesimi per azione.

Bill WintersL’amministratore delegato di Standard Chartered Group ha affermato che, nonostante le scarse prestazioni, è stato “incoraggiato” dalla performance. Recupero “sbilanciato” Da Covid-19 nei più grandi mercati asiatici, mediorientali e africani dell’azienda.

“Crediamo che torneremo presto alla traiettoria delle prestazioni prima che la pandemia ci riporti indietro”, ha detto.

Winters ha aggiunto: “La nostra prima metà del 2021 è un anno di ripresa, anche se in modo disomogeneo”. “Nei principali mercati in cui abbiamo impronta… sarà più lungo, con conseguente diminuzione della fiducia in alcune parti dell’Asia rispetto all’Occidente”.

L’attività di gestione patrimoniale di Standard Chartered ha migliorato le sue prestazioni nella prima metà dell’anno, con un aumento dei ricavi del 23%. Ha inoltre annullato la riserva per perdite su prestiti di 47 milioni di dollari stanziata per attutire l’impatto della crisi del coronavirus. Questo è molto più basso di HSBC, che questa settimana ha annunciato il rilascio di altri 300 milioni di dollari di riserve.

La maggior parte delle entrate della banca proviene dall’Asia e il suo profitto ante imposte nella prima metà dell’anno è stato di 2,2 miliardi di dollari, pari a quasi il 90% del suo profitto totale.

La società ha affermato che i costi globali sono aumentati dell’8% a 5,1 miliardi di dollari nella prima metà dell’anno, principalmente perché ha pagato più bonus per trattenere i dipendenti chiave quando i profitti sono rimbalzati quest’anno.