Mentre i rapporti australiani registrano casi di COVID-19, la polizia ha arrestato centinaia di manifestanti Reuters

Lydia Kelly

Melbourne (Reuters)- La polizia australiana ha arrestato sabato centinaia di manifestanti anti-blocco a Melbourne e Sydney e sette agenti di polizia sono stati ricoverati in ospedale a causa del conflitto poiché i casi di COVID-19 del Paese hanno registrato il più alto aumento in un solo giorno.

La polizia a cavallo ha usato spray al peperoncino a Melbourne per disperdere la folla di oltre 4.000 persone che affollavano la linea di polizia, mentre un piccolo gruppo di manifestanti è stato impedito di radunarsi a Sydney da un folto gruppo di polizia antisommossa.

La polizia del Victoria ha detto di aver arrestato 218 persone a Melbourne, la capitale dello stato. Hanno emesso 236 biglietti e hanno arrestato 3 persone perché hanno attaccato la polizia. Gli arrestati rischiano una multa di 5.452 dollari australiani (3.900 dollari Usa) a persona per violazione degli ordini di salute pubblica.

La polizia del New South Wales a Sydney, la capitale, ha dichiarato di aver accusato 47 persone di reati come violazione dell’ordine sanitario o resistenza all’arresto e ha imposto più di 260 multe, che vanno da 50 dollari australiani (35 dollari USA) a 3.000 dollari USA. La polizia ha detto che circa 250 persone si sono recate in città per partecipare alle proteste.

Sydney, la città più grande dell’Australia con una popolazione di oltre 5 milioni di abitanti, è stata severamente bloccata https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sydney-covid-19-lockdown-be-extended-until-sept- fine-2021 -08-20 Per più di due mesi non è riuscita a contenere l’epidemia che si è diffusa al confine interno e fino alla vicina Nuova Zelanda.

Degli 894 casi segnalati in Australia sabato, la stragrande maggioranza è stata trovata a Sydney, che è l’epicentro dell’epidemia causata dalla mutazione Delta.

“La nostra situazione nel Nuovo Galles del Sud è molto grave”, ha affermato il ministro della Sanità Brad Hazzard. “Non c’è tempo per essere egoisti ora. È tempo di pensare alla comunità più ampia e alla tua famiglia”.

La polizia ha pattugliato le strade di Sydney e bloccato i trasporti pubblici e privati ​​nel centro della città per ridurre il numero di persone che si radunavano durante le proteste non autorizzate.

A Melbourne, la seconda città più popolosa del Paese, un folto gruppo di persone è riuscito a marciare dopo che il governatore Daniel Andrews ha esteso il blocco cittadino all’intero stato, e alcuni si sono anche scontrati con la polizia.

Il commissario della polizia di Victoria Shane Patton in precedenza aveva avvertito le persone di stare alla larga dalle proteste, aggiungendo che “è assurdo pensare che le persone saranno così egoiste e arriveranno a fare questo”.

Centinaia di persone stanno ancora protestando pacificamente a Brisbane, che non è in isolamento.

Secondo un sondaggio condotto dalla società di ricerche di mercato Utting Research alla fine di luglio, solo il 7% degli australiani sostiene frequenti proteste violente.

Rispetto ad altri paesi ricchi, il rispetto delle norme sulla salute pubblica è stato uno dei motivi principali del successo dell’Australia nel rispondere alla pandemia. Ma il Paese ha cercato di controllare la terza ondata di contagi iniziata a Sydney a metà giugno.

Ci sono circa 43.000 casi COVID-19 e 978 morti in Australia. Tuttavia, secondo i dati diffusi sabato dal Ministero federale della sanità, sebbene questi numeri siano bassi, solo un terzo circa degli australiani di età pari o superiore a 16 anni è stato completamente vaccinato.

I funzionari del New South Wales hanno riportato sabato 3 morti e 516 ricoveri. I funzionari hanno affermato che delle 85 persone nell’unità di terapia intensiva, 76 non erano vaccinate.

Almeno 96 persone erano attive nella comunità durante l’infezione e ci sono stati molteplici episodi di violazione degli ordini di sanità pubblica, che hanno tutti rallentato gli sforzi per contenere l’epidemia.

In Victoria, almeno 39 persone erano attive nella comunità al momento dell’infezione. Diciotto persone sono state ricoverate in ospedale, otto erano nel reparto di terapia intensiva e sei erano in ventilazione.

(1$ = 1,4017 dollari australiani)