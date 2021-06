Mentre i rendimenti obbligazionari scendono, le azioni si aggirano vicino ai massimi storici Reuters

Share it

© Reuters. Foto del file: il 26 febbraio 2021, un uomo si è riflesso sul tabellone delle quotazioni azionarie a Tokyo, in Giappone. REUTERS/Kim Kyung-Hoon



Autori: Herbert Rush e Tom Wilson

New York/Londra (Reuters)-I mercati azionari europei e un indice di performance del mercato azionario globale hanno raggiunto nuovi massimi, mentre venerdì i rendimenti dei titoli di stato statunitensi, giapponesi ed europei sono scesi in quanto gli investitori hanno accettato le politiche monetarie espansive delle principali banche centrali.

Giovedì la Banca centrale europea ha alzato le sue aspettative di crescita economica e inflazione, e allo stesso tempo ha ribadito il suo impegno a continuare a stimolare l’economia.Il sentimento degli investitori in Europa è aumentato.

L’indice panregionale STOXX Europe 600 è salito dello 0,7% a un prezzo di chiusura record, in rialzo per il sesto giorno di negoziazione consecutivo, con la migliore performance settimanale all’1,1% dall’inizio di maggio.

L’indice MSCI Global Stock è un punto di riferimento per tenere traccia delle azioni in 50 paesi, raggiungendo un nuovo massimo intraday e poi oscillando leggermente in negativo.

Poiché gli investitori erano indifferenti ai dati di giovedì che mostravano che il tasso di inflazione su base annua è salito al 5,0% a maggio, gli investitori hanno riposizionato i loro portafogli di investimento in titoli tecnologici e le azioni di Wall Street erano vicine al pareggio. di breve durata.

I titoli growth statunitensi si sono comportati leggermente meglio dei titoli value perché il calo dei rendimenti dei Treasury ha confuso gli investitori, i quali ritenevano che i segnali di inflazione sarebbero stati di breve durata e più permanenti rispetto alla convinzione della Fed che i forti aumenti dei prezzi al consumo sarebbero stati di breve durata.

Michael James, amministratore delegato della Federal Reserve, ha dichiarato: “Avete visto che le persone stanno diventando sempre più sicure della posizione della Fed che l’inflazione sarà temporanea. Man mano che l’inflazione si abbassa, continuerete a vedere un gran numero di acquirenti di obbligazioni, che impedisce l’aumento dei rendimenti”. Wedbush Securities a Los Angeles ha scambiato azioni.

Rick Meckler, un partner di Cherry Lane Investments a New Vernon, nel New Jersey, ha affermato che i dati sull’inflazione hanno scioccato molti investitori, ma la risposta attuale è che le azioni sono ancora migliori delle obbligazioni in un ambiente inflazionistico.

“Alcune persone temono che alla fine potresti passare dalle azioni alle obbligazioni”, ha detto Meckler. “Ma ora sembriamo essere a un punto di svolta e i rendimenti obbligazionari non sono sufficienti per spaventare le persone fuori dalle azioni”.

In calo dello 0,12%, in aumento dello 0,03% e in aumento dello 0,18%.

Durante la notte in Asia, l’indice più ampio dell’MSCI Asia Pacific al di fuori del Giappone è aumentato dello 0,3%.

Il rendimento è aumentato di 0,3 punti base all’1,4619%, dopo che il precedente calo ha fatto registrare il tasso di interesse di riferimento per registrare il suo più grande calo settimanale in un anno.

I rendimenti delle obbligazioni dell’Eurozona seguono i Treasury statunitensi. L’obbligazione tedesca di riferimento a 10 anni è scesa di 3 punti base a -0,28% e si prevede che stabilisca la sua migliore settimana dell’anno. Il tasso di rendimento è inversamente proporzionale al prezzo.

Il calo delle aspettative che l’aumento dell’inflazione possa indurre la Fed a inasprire la politica prima del previsto ha spinto la curva dei rendimenti USA ad appiattirsi e lo spread tra i rendimenti a 10 e 2 anni è stato il livello più basso dalla fine di febbraio di venerdì scorso.

Con la riapertura dell’economia dal blocco del coronavirus, i rendimenti potrebbero aumentare di nuovo.

Jeremy Gatto, responsabile degli investimenti di Unigestion, ha dichiarato: “Crediamo ancora che quando queste economie riapriranno normalmente, i consumatori aumenteranno i prezzi e le persone potranno ricominciare a viaggiare e a spendere”.

“Otterremo un ulteriore impulso dal lato dei consumi, quindi prevediamo un aumento dei rendimenti obbligazionari”.

L’euro e la sterlina sono scesi contro il dollaro poiché gli investitori scommettono che i tassi di interesse europei rimarranno bassi per un periodo di tempo più lungo.

Il tasso di cambio è aumentato dello 0,54% e l’euro è sceso dello 0,55% rispetto al dollaro a 1,2102 dollari. Lo yen è sceso dello 0,35% rispetto al dollaro a 109,70 per dollaro.

I prezzi del petrolio sono saliti ai massimi pluriennali, a causa della revoca delle misure di contenimento della pandemia a causa dell’aumento dei tassi di vaccinazione, le prospettive per la domanda globale migliorano e i prezzi del petrolio aumenteranno per la terza settimana consecutiva.

I futures sono saliti di 17 centesimi per chiudere a 72,69 dollari al barile. Il prezzo di regolamento dei futures è salito di 62 cent a 70,91 dollari USA al barile.

Gli Stati Uniti hanno chiuso in ribasso dello 0,9%, a 1.879,6 dollari l’oncia.