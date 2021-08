Mentre i talebani fanno progressi, gli Stati Uniti esortano gli americani a lasciare l’Afghanistan

Share it

Dopo che i ribelli talebani hanno occupato un’importante capitale provinciale nell’escalation di violenza, l’ambasciata degli Stati Uniti a Kabul ha avvertito i cittadini americani di lasciare “immediatamente” l’Afghanistan.

Questo avvisareLa notizia rilasciata sabato è stata che dopo che l’amministrazione Biden ha deciso di ritirare le restanti truppe statunitensi prima della scadenza fissata entro la fine di questo mese, i talebani hanno ottenuto una serie di guadagni in tutto il paese.

“L’ordine dei cittadini americani di andarsene indica che la situazione della sicurezza si sta deteriorando”, ha detto al Financial Times un funzionario della difesa degli Stati Uniti.

L’amministrazione Biden ha compiuto sforzi dell’ultimo minuto per negoziare una soluzione politica per consentire ai talebani di svolgere un ruolo nel governo invece di perseguire i propri vantaggi sul campo di battaglia, ma con scarso successo.

I diplomatici americani hanno esortato i talebani ad avviare negoziati, o potrebbero diventare un paria internazionale, ma le operazioni militari dell’organizzazione sono aumentate.

L’ambasciata degli Stati Uniti ha detto sabato che il nuovo round di violente offensive lanciate dai talebani contro la città afgana ha portato al sequestro di Zaranje, capitale della provincia di Nimruz, e riferisce che l’organizzazione ha occupato anche la capitale della provincia di Juzjan, Shebekhan. Ha inoltre continuato i suoi sforzi per rilevare la capitale della provincia di Helmand, Rashkar Gah e altri capoluoghi di provincia.

La dichiarazione afferma: “Queste azioni dei talebani per imporre il loro governo con la forza sono inaccettabili e contraddicono il loro sostegno a una soluzione negoziata del processo di pace di Doha”.

L’esercito americano ha condotto attacchi aerei per dissuadere i talebani e sollevare il morale delle forze di sicurezza nazionali afgane, ma il funzionario della difesa statunitense ha affermato che ci sono solo “pochi” attacchi aerei ogni giorno.

Gli analisti avvertono che la guerra civile potrebbe protrarsi, il Paese sta per spaccarsi o che i talebani potrebbero occupare Kabul.

Venerdì, il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per l’Afghanistan, Deborah Lyons, ha dichiarato che nei mesi di giugno e luglio, dopo che i talebani hanno compiuto progressi nelle campagne rurali, hanno iniziato ad attaccare grandi città, affermando che dagli attacchi dei talebani, almeno 104 civili sono stati uccisi a Lashkar Gah e 403 sono rimasti feriti. L’assalto alla città è iniziato 10 giorni fa.

Gli insorti hanno anche rivendicato la responsabilità dell’attacco mortale a Kabul di questa settimana, che ha preso di mira il ministro della Difesa che in quel momento non era presente. Lunedì, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato che gli attacchi deliberati dei talebani contro civili, personale delle Nazioni Unite e sedi delle Nazioni Unite potrebbero costituire crimini di guerra.

Joe Biden ha ordinato il ridimensionamento delle forze armate statunitensi per porre fine alla guerra più lunga negli Stati Uniti e ha sostenuto un accordo raggiunto tra l’amministrazione Trump e i talebani per prevedere il ritiro delle truppe statunitensi.

Entrambi i presidenti hanno violato il consiglio di alcuni funzionari militari e della difesa degli Stati Uniti, che hanno avvertito che il ritiro delle truppe potrebbe alimentare i talebani e minare le fragili conquiste dell’Afghanistan.

I talebani sono saliti al potere in Afghanistan alla fine degli anni ’90. Sono stati deposti a causa dell’invasione statunitense dell’11 settembre, condotta da Al-Qaeda, un gruppo jihadista che ha stabilito legami con militanti talebani islamici.

L’ambasciata degli Stati Uniti ha avvertito che potrebbe fornire prestiti di rimpatrio ai cittadini statunitensi che non potevano permettersi un biglietto per tornare a casa, aggiungendo che le condizioni di sicurezza e il personale ridotto hanno fatto sì che la capacità dell’ambasciata di assistere i cittadini statunitensi in Afghanistan fosse “estremamente limitata anche a Kabul. “