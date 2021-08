Mentre i titoli energetici sono scesi, l’indice Standard & Poor’s è sceso, leggermente al di sotto del record storico Reuters

Share it

2/2 © Reuters. Foto del file: il 19 luglio 2021, i segnali stradali di Wall Street possono essere visti fuori dalla Borsa di New York (NYSE) a New York City, USA. REUTERS/Andrew Kelly



2/2

Autore: Chuck Mikolajczak

NEW YORK (Reuters) – è sceso lunedì a causa del calo dei titoli energetici a causa delle preoccupazioni sulla domanda di carburante durante la pandemia, ma l’aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti ha spinto i titoli finanziari e ha mantenuto l’indice di riferimento di Wall Street vicino a livelli record.

I titoli energetici sono il settore con le peggiori prestazioni tra gli 11 principali settori dell’S&P, in calo dell’1,48% insieme ai prezzi del petrolio greggio a causa dell’aumento dei casi di coronavirus e della possibilità di misure restrittive, soprattutto in Cina, che ha sollevato preoccupazioni sulle prospettive della domanda di carburante .

La Cina ha segnalato più infezioni da COVID-19 e, con la diffusione della variante Delta, il numero di casi e ricoveri negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più alto in sei mesi.

I titoli finanziari sono aumentati poiché i rapporti sulle offerte di lavoro hanno mostrato ulteriori prove di un miglioramento nel mercato del lavoro, rimbalzando a oltre l’1,30% al livello più alto dal 16 luglio.

“In generale, tra i fattori ciclici economicamente sensibili, i fattori sensibili ai tassi di interesse celebreranno la normalizzazione dei rendimenti, anche se la situazione normale era dell’1,30%, rispetto all’1,12% di una settimana fa. Questo sta guidando l’azione”, ha affermato New York State Securities Lo ha affermato il capo stratega del mercato Art Hogan.

Gli investitori presteranno molta attenzione ai dati sull’inflazione negli Stati Uniti questa settimana per trovare indizi sul percorso politico della Fed. Lunedì, il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic (Raphael Bostic) ha affermato che gli Stati Uniti avrebbero dovuto resistere alla pandemia prima che la Fed alzasse i tassi di interesse. Il presidente della Federal Reserve di Richmond, Tom Bagin, ha affermato che l’elevata inflazione di quest’anno potrebbe aver raggiunto uno dei parametri di riferimento per la Fed per aumentare i tassi di interesse.

Alla fine di questo mese, l’incontro dei leader della Fed a Jackson Hole, nel Wyoming, dovrebbe fornire informazioni sul potenziale piano della Fed per iniziare a ridurre gli acquisti di obbligazioni.

L’indice Standard & Poor’s 500 è sceso di 106,66 punti o 0,3% a 35.101,85 e l’indice Standard & Poor’s 500 è sceso di 4,17 punti o 0,09% a 4.432,35, ed è aumentato di 24,42 punti o 0,16% a 14.860,18.

La forte stagione degli utili ha aiutato il mercato azionario statunitense a raggiungere massimi record nelle ultime due settimane. La performance di diverse importanti aziende che ha superato il consenso ha rafforzato la fiducia delle persone nella ripresa economica dopo il COVID.

Secondo i dati IBES di Refinitiv, a partire da venerdì, gli analisti si aspettano che le società che compongono l’indice S&P 500 aumentino i loro profitti del 93,1% nel secondo trimestre. Ad oggi, l’87,4% delle 443 società dell’indice che hanno annunciato utili ha superato le aspettative degli analisti e ha raggiunto un record.

Fattoria Sanderson (NASDAQ:) Con l’impennata dei prezzi della carne, la società ha accettato di essere acquisita dal commerciante di materie prime Cargill e dalla società di investimento Continental Grain per 4,53 miliardi di dollari e il prezzo delle sue azioni è aumentato del 7,41%.

Tyson Foods Inc (NYSE:) è aumentato dell’8,69% dopo che la società di lavorazione della carne ha aumentato le sue previsioni per le entrate fiscali del 2021.

Il rapporto tra azioni in calo e azioni in aumento sul New York Stock Exchange è 1,63:1; al Nasdaq, il rapporto di 1,11 a 1 favorisce i ribassisti.

L’indice Standard & Poor’s 500 ha toccato 30 massimi da 52 settimane e 2 nuovi minimi; l’indice Nasdaq Composite ha toccato 83 nuovi massimi e 66 nuovi minimi.

Il volume degli scambi sulla borsa statunitense è stato di 8,55 miliardi di azioni, mentre il volume medio degli scambi per l’intera giornata di negoziazione negli ultimi 20 giorni di negoziazione è stato di 9,64 miliardi di azioni.