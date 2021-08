Mentre il delta attraversa Sydney, Sydney è pronta a fornire più supporto militare Reuters

2/2 © Reuters. Il 12 agosto 2021, la polizia ha pattugliato la tranquilla stazione centrale nel centro della città durante il blocco per frenare la diffusione del Coronavirus (COVID-19) a Sydney, in Australia. REUTERS/Loren Elliott



Di Renju Jose

Sydney (Reuters) – Più personale della difesa potrebbe iniziare a pattugliare a Sydney dalla prossima settimana per aiutare a garantire il rispetto delle regole di blocco, poiché i funzionari hanno avvertito venerdì che il numero di infezioni segnalate nella più grande città australiana ha registrato il più grande aumento di un solo giorno nella storia. , Il numero di casi è aumentato.

Il governatore del New South Wales Gladys Berekiklian ha detto ai giornalisti nella capitale dello stato di Sydney: “Purtroppo, questa tendenza (nel caso) continuerà per almeno alcuni giorni”.

Poiché i casi quotidiani di COVID-19 della città si avvicinano a livelli record, il Dipartimento della Difesa ha dichiarato di aver ricevuto richieste di personale aggiuntivo per aiutare la polizia di stato a implementare gli ordini di quarantena nelle periferie più colpite.

“Il Ministero della Difesa si sta preparando a schierare altri 200 membri del personale da lunedì… per assistere le forze di polizia del New South Wales”, ha detto a Reuters un portavoce del Ministero della Difesa.

Più di 500 militari disarmati stanno già aiutando la polizia di Sydney, inclusa la supervisione delle attività di conformità negli hotel e negli aeroporti.

Sebbene Sydney abbia imposto un blocco per quasi sette settimane, il Nuovo Galles del Sud ha segnalato 390 nuove infezioni locali, la maggior parte delle quali si sono verificate in città, superando il massimo giornaliero di 356 casi fissato martedì il giorno precedente. Negli ultimi quattro giorni, ci sono stati più di 300 casi giornalieri.

Sono stati registrati due nuovi decessi, portando il numero totale di decessi nell’ultimo focolaio nello stato a 38.

Poiché le persone hanno violato le misure di blocco di Sydney e hanno diffuso il virus, anche diverse città regionali del Nuovo Galles del Sud sono bloccate. Uno dei luoghi più preoccupanti è la città di Wolgate, nel nord-ovest del New South Wales, dove l’80% della popolazione è indigena.

Le autorità australiane sono preoccupate per l’epidemia di COVID-19 nelle comunità indigene vulnerabili.

Berejiklian ha affermato che l’ondata di varianti altamente infettive del Delta non è mai stata “testata su così larga scala in Australia”, ma non ha annunciato restrizioni più severe e ha esortato i 5 milioni di residenti di Sydney a rispettare rigorosamente le restrizioni esistenti per controllare l’epidemia.

“Sono un po’ stanco di sentire le persone dire che non sanno cosa dovrebbero fare”, ha detto Berejiklian.

L’aumento dei casi arriva quando il Gabinetto nazionale australiano si riunirà più tardi venerdì a causa delle preoccupazioni che l’epidemia del delta nel Nuovo Galles del Sud possa diffondersi in tutto il paese, dove solo il 25% circa delle persone di età superiore ai 16 anni è stato vaccinato.

Alcuni stati hanno chiuso le frontiere con il Nuovo Galles del Sud o imposto restrizioni all’ingresso per impedire la trasmissione.

Secondo un rapporto dell’Australian Financial Review di venerdì, il primo ministro australiano Scott Morrison è stato preso di mira per il ritardo nel piano di vaccinazione e ha invitato i leader mondiali a cercare la consegna immediata dei vaccini perché la recente epidemia ha stimolato la vaccinazione. Il numero di persone è aumentato.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha risposto alle richieste di commento.

Le due più grandi città australiane, Sydney e Melbourne, sono sotto isolamento a lungo termine e i residenti della capitale del paese Canberra si sono svegliati venerdì per scoprire per la prima volta in più di un anno severe restrizioni alle case.

Nonostante la recente epidemia, il numero di COVID-19 in Australia è ancora molto inferiore rispetto a molti altri paesi nei paesi sviluppati, con poco più di 38.100 casi e 948 decessi.

Nel Victoria sono stati rilevati 15 nuovi casi locali, tutti a Melbourne, in calo rispetto ai 21 di giovedì. Il dipartimento della salute dello stato ha dichiarato che di questi nuovi casi, 7 erano stati trascorsi all’aperto mentre erano contagiosi. 11 casi sono legati all’attuale epidemia.