Mentre il mercato azionario cinese scende, il mercato azionario statunitense-Wall Street scenderà a livelli record

Reuters

Le organizzazioni che valutano le aziende su questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) stanno ora affrontando un esame approfondito, poiché i regolatori vogliono aumentare la coerenza e la trasparenza nei settori che incidono trilioni di dollari di investimenti. L’International Organization of Securities Commissions (IOSCO), composta da regolatori di mercato negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, ha raccomandato lunedì in un documento di consultazione che i suoi membri prendano in considerazione la regolamentazione formale di un settore che finora è stato in gran parte determinato da loro stessi. Questa mancanza di regolamentazione ha causato preoccupazioni tra alcuni investitori, che affermano che il metodo di calcolo dei rating ESG non è trasparente e gli ambientalisti si preoccupano del “greenwashing”, oppure le aziende possono a volte ottenere rating ESG che non dovrebbero ottenere.

