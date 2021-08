Mentre il Vietnam intensifica i mali del Brasile, i torrefattori di caffè fermentano amaramente

A causa delle preoccupazioni per le forniture all’esportazione, il rigoroso blocco in Vietnam, il secondo produttore mondiale di caffè, ha causato un aumento del prezzo dei chicchi di caffè e sono stati colpiti i principali torrefattori di caffè.

Il Vietnam è uno dei principali esportatori di caffè Robusta, un chicco di caffè amaro utilizzato nelle miscele di caffè istantaneo e un po’ di espresso.questo crescere rapidamente L’infezione da Covid-19 e la carenza di vaccini hanno portato il governo a imporre restrizioni di viaggio nelle aree di produzione.

“La gente è molto preoccupata che tu possa non essere in grado di spedire il tuo caffè all’estero”, ha detto Carlos Mela, analista di Rabobank.

Venerdì il benchmark dei futures Robusta ha raggiunto il massimo in quattro anni di 2.043 dollari USA per tonnellata, in aumento di quasi il 50% dall’inizio dell’anno. Dopo che il caffè Arabica è balzato ai massimi da sette anni a luglio, Gelo non stagionale In Brasile, gli alberi sono stati indeboliti dalla siccità.

Sebbene molti torrefattori abbiano firmato accordi di copertura per proteggersi dalle fluttuazioni del prezzo del caffè, gli analisti hanno iniziato a ridurre le loro previsioni di profitto per alcune aziende.

La scorsa settimana, l’azienda alimentare americana JM Smucker dietro Folgers e Dunkin’ coffee Rapporto L’utile trimestrale della sua attività di caffè è in calo del 17% rispetto a un anno fa. Ha anche abbassato la sua previsione sugli utili per l’intero anno del 5% a US $ 8,25-8,65 per azione, in parte a causa di “eventi meteorologici estremi multipli” che “hanno colpito materie prime chiave che sono importanti per la nostra attività”.

Alcune società, come Starbucks, hanno contratti di copertura a lungo termine e non risentiranno dell’impatto dell’aumento dei prezzi nel mercato internazionale delle materie prime. Alla fine di luglio, Starbucks ha dichiarato di aver bloccato i prezzi del caffè per l’anno finanziario che termina a settembre 2021 e per il prossimo anno fiscale.

Tuttavia, altre società tra cui JM Smucker hanno Aumentato il loro prezzo al dettaglio Per sostenere il profitto spremuto a causa dell’aumento dei costi del caffè. I principali torrefattori e rivenditori, la tedesca Tchibo e la giapponese UCC Coffee, sono stati costretti ad annunciare aumenti dei prezzi al dettaglio.

JDE Peet’s, la seconda torrefazione più grande dopo Nestlé e proprietaria di marchi di caffè come Douwe Egberts e Stumptown, ha dichiarato all’inizio di questo mese di aver “ottenuto una buona copertura” e attualmente sta negoziando con i rivenditori.

Tuttavia, alcuni analisti si aspettano che il forte aumento dei prezzi della soia eroda i margini di profitto del gruppo quotato ad Amsterdam. “Dato il tasso di inflazione del caffè finora quest’anno, riteniamo che è improbabile che JDE Peet recuperi completamente l’impatto dell’inflazione del prezzo del caffè nell’anno fiscale 2022”, hanno affermato gli analisti di Berenberg, e hanno abbassato le loro aspettative di guadagno.

Gli esperti di caffè si stanno ora concentrando sul Brasile. La stagione delle piogge dovrebbe iniziare all’inizio di settembre, che è cruciale per le piante di caffè sopravvissute alla siccità e al gelo dello scorso anno. Ilya Byzov del commerciante di caffè Sucafina ha dichiarato: “Per risvegliare gli alberi dormienti e stimolare la fioritura, reintegrare l’umidità del suolo e riavviare la crescita delle foglie degli alberi caduti a causa del gelo, le precipitazioni saranno molto importanti”.