Mentre la cautela sul COVID-19 continua, i mercati azionari asiatici cadono da Investing.com

Gli investitori stanno ora aspettando le discussioni del municipio con gli educatori ai seminari di Jackson Hole nel corso della giornata, dopodomani, e alla fine di questo mese dal presidente della Federal Reserve, per conoscere il calendario per la Fed di ridurre le attività e aumentare i tassi di interesse.

Il presidente della Securities and Exchange Commission statunitense ha anche emesso l’avvertimento più chiaro fino ad oggi sui rischi dell’investimento in società cinesi.

Altrove in Cina, i dati deludenti di lunedì e il continuo inasprimento delle normative in vari settori continuano ad attirare l’attenzione degli investitori.

In Australia è sceso dello 0,72%. La Reserve Bank of Australia ha annunciato all’inizio della giornata e la Reserve Bank of Australia annuncerà le sue decisioni politiche mercoledì e giovedì.

