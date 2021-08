Mentre la Corea del Sud inasprisce le normative sulle criptovalute, Binance sospende il trading di KRW su CoinQuora

Binance consiglia inoltre ai trader P2P di rimuovere dalla piattaforma tutti gli annunci commerciali denominati in won coreani. In particolare, lo scambio ha dichiarato di essere attivamente conforme alle normative locali.

Il più grande exchange di criptovalute ha emesso un avviso venerdì, annunciando la sospensione della coppia di trading del won coreano. Allo stesso tempo, interromperà anche l’opzione di pagamento del won coreano per i suoi servizi. Anche il supporto per la lingua coreana e le applicazioni mercantili coreane peer-to-peer (P2P) sul suo sito Web saranno disabilitate.

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.