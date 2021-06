Mentre la corsa al turismo spaziale si scalda, la Virgin Galactic di Branson è autorizzata a decollare Reuters

Virgin Galactic ha completato il suo primo volo spaziale con equipaggio dal New Homeport del New Mexico nel maggio del mese scorso. La sua SpaceShipTwo, una navicella spaziale in grado di trasportare sei passeggeri, è atterrata in sicurezza sulla pista con due piloti.

Secondo i rapporti, Branson sta volando nello spazio da solo per sconfiggere il miliardario rivale Bezos per entrare nell’ultima frontiera e ha ricevuto il via libera dopo un volo di prova riuscito un mese dopo.

L’approvazione della Federal Aviation Administration (FAA) coincide con l’avventura spaziale di Branson di fronte a Blue Origin del fondatore di Amazon (NASDAQ:) Jeff Bezos (Jeff Bezos) e al capo di Tesla (NASDAQ:) Inc Elon Un momento critico per SpaceX di Elon Musk.

© Reuters. Foto del file: Sir Richard Branson si trova sul pavimento della Borsa di New York prima di iniziare a negoziare presso Virgin Galactic, New York, 28 ottobre 2019. REUTERS/Brendan McDermid 2/2

