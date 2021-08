Mentre la food hall prospera, Marks and Spencer ha aggiornato la sua guida ai profitti

Share it

Poiché l’allentamento delle restrizioni relative al coronavirus incoraggia i consumatori a riaprire i loro portafogli, Marks and Spencer ha aumentato la sua guida ai profitti per l’intero anno a un limite più alto di quanto precedentemente stimato.

Il rivenditore britannico ha dichiarato venerdì che il suo utile ante imposte rettificato per l’anno fiscale 2020-21 sarà superiore al precedente tetto di orientamento da 300 milioni a 350 milioni di sterline, in parte a causa di “fattori di domanda dei consumatori repressi”.

“Tuttavia, c’è ancora molta incertezza sulla continua forte domanda dei consumatori e sull’interruzione della catena di approvvigionamento e le conseguenti pressioni sui costi e sui profitti”, ha affermato il rivenditore.

La divisione alimentare di M&S ha ottenuto risultati eccezionali, con entrate per le 19 settimane terminate il 14 agosto in aumento del 10,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Durante il periodo di 19 settimane, anche le vendite nelle sue divisioni di abbigliamento e arredamento per la casa sono rimbalzate, in aumento del 92,2% rispetto allo scorso anno, ma ancora in calo del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2019 prima della pandemia. M&S ha attribuito i numeri a “un ambito più concentrato, meno promozioni e promozioni estive significativamente ridotte”.

L’aumento dei profitti del rivenditore è in netto contrasto con i dati ufficiali rilasciati venerdì, che mostrano che le vendite al dettaglio nel Regno Unito Caduta accidentale 2,5% da giugno a luglio.

Marks e Spencer ha Colpisci forte A causa del blocco per Covid-19 negli ultimi 18 mesi, le forti vendite online non hanno compensato il calo del traffico nei negozi. Nell’anno fiscale 2020-21, Marks and Spencer ha registrato un utile ante imposte di 50,3 milioni di sterline prima delle “voci di rettifica”, inferiore ai 403 milioni di sterline dell’anno precedente.