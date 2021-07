Mentre le preoccupazioni per la carenza di cibo si intensificano, “Pingdemic” ha travolto Reuters nel Regno Unito

“I lavoratori e i fornitori dell’industria al dettaglio hanno svolto un ruolo fondamentale in questa pandemia. Finché hanno ricevuto doppi vaccini o sono risultati negativi per COVID, dovrebbero essere autorizzati a lavorare per garantire l’accesso del pubblico al cibo e ad altri prodotti. Non saranno disturbati, ” Egli ha detto.

La conseguente forte riduzione del personale ha causato il caos in vari settori come l’approvvigionamento alimentare, i trasporti, i supermercati, gli hotel, l’industria manifatturiera e i media. Per evitare confusione, molte persone eliminano semplicemente l’applicazione dai loro telefoni.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha scommesso di poter riaprire l’economia inglese perché tante persone sono state vaccinate e questa è stata contaminata dalla cosiddetta “epidemia”. L’app dice alle persone di mettere in quarantena per 10 giorni.

“Siamo molto preoccupati per questa situazione”, ha detto il ministro del Commercio Kwasi Kwarteng a Sky TV quando gli è stato chiesto delle segnalazioni di scaffali dei supermercati vacanti in alcune aree. “Stiamo monitorando la situazione”.

LONDRA (Reuters) – Supermercati, grossisti e trasportatori del Regno Unito stanno lavorando per garantire una fornitura stabile di cibo e carburante dopo che l’app sanitaria ufficiale ha detto a centinaia di migliaia di lavoratori di mettere in quarantena dopo il contatto con persone infette da COVID-19.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.