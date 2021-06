Mentre le scorte di meme aumentano di nuovo, Melvin e Wright Street subiscono perdite

Share it

Melvin Capital e Light Street Capital, due Stati Uniti Hedge FundGravemente colpito dal rimbalzo delle azioni che è stato accolto dagli investitori al dettaglio a gennaio, è sceso ulteriormente a maggio a causa di un’altra impennata delle azioni memetiche.

Melvin Le vittime più importanti Secondo persone che hanno familiarità con la questione, le azioni che hanno fatto il primo aumento delle scorte di meme a gennaio sono diminuite di un altro 4% a maggio.

Persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che questo ha portato la perdita del fondo quest’anno a circa il 44,7%. L’indice S&P 500 nel mercato azionario statunitense è aumentato dello 0,6% il mese scorso e di quasi il 12% nei primi cinque mesi di quest’anno.

Secondo i dati della società di dati Ortex Analytics, dall’inizio di maggio, le perdite degli hedge fund hanno totalizzato circa 6 miliardi di dollari solo a causa delle scommesse su cinque popolari titoli di meme: GameStop, Bed Bath & Beyond, AMC, BlackBerry e Clover Health. Peter Hillerberg, co-fondatore di Ortex, ha affermato che il fondo ha recentemente ridotto la sua posizione corta in azioni meme, ma l’interesse allo scoperto è ancora “ad un livello molto alto”.

Con sede a New York, Melvin è gestito dal protetto di Steve Cohen, Gabe Plotkin, e si è ritrovato al centro della leggenda di GameStop a gennaio. Con l’impennata del prezzo delle azioni, la performance di Melvin è crollata del 53%.

Rispetto alla fine dello scorso anno, il valore patrimoniale del fondo è diminuito di 4,5 miliardi di dollari a gennaio, ma ha ricevuto Investimento di 2,75 miliardi di dollari USA Poco dopo, Point72 Asset Management di Cohen e Citadel di Ken Griffin.

Secondo persone che hanno familiarità con l’azienda, dal 1° giugno le attività di Melvin sono ulteriormente aumentate fino a raggiungere gli 11 miliardi di dollari.Dopo che l’entità della perdita dell’azienda è stata rivelata, Melvin ha detto che aveva Esci dalla puntata Affronta GameStop e riduci il rischio di investimento, anche se il mese scorso ha ancora subito ulteriori perdite.

Azioni come GameStop, AMC e BlackBerry sono aumentate alla fine di gennaio quando gli investitori dilettanti hanno coordinato le loro azioni su forum come Reddit e, in alcuni casi, hanno preso di mira direttamente gli hedge fund, inondando.

Dopo essere scesi, questi titoli sono aumentati di nuovo fortemente nelle ultime settimane. Il rimbalzo ha danneggiato sia i venditori allo scoperto che hanno venduto allo scoperto direttamente le azioni, sia i gestori che hanno mantenuto posizioni corte in altri titoli durante le successive fluttuazioni del mercato o quando altri venditori allo scoperto hanno alzato le loro scommesse.

Altre società in perdita includono Light Street Capital, fondata da Glen Kacher, un cosiddetto Tiger Cub che in precedenza ha lavorato per Tiger Management di Julian Robertson.

La società ha gestito circa 3,3 miliardi di dollari di asset all’inizio di quest’anno, ma ha subito un duro colpo nel primo trimestre. Secondo i dati inviati agli investitori, il suo fondo di punta è sceso di un ulteriore 3% a maggio ed è ora in calo del 20,1% quest’anno. Una persona che ha familiarità con la sua posizione ha affermato che le perdite del primo trimestre del fondo sono state principalmente causate da perdite di vendite allo scoperto.

Melvin e Wright Street hanno rifiutato di commentare.