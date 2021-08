Mentre le speranze per i farmaci per l’anemia svaniscono, le scorte di FibroGen calano di nuovo

dimensione del font

Lunedì i dirigenti della società hanno dichiarato in una chiamata sugli utili che si stanno preparando a consentire alla Food and Drug Administration statunitense di respingere la loro richiesta di approvazione del principale asset della società, roxadustat.La società ha incontrato ostacoli normativi negli ultimi mesi e il suo prezzo delle azioni è diminuito di nuovo da allora. .

Gli Stati Uniti hanno approvato il Roxastat per il trattamento di varie forme di anemia, cosa che sembrava essere una certezza a febbraio di recente. Ora, le probabilità sembrano essere molto basse. Il mese scorso, il comitato consultivo della FDA ha votato 13 a 1 che il profilo rischio-beneficio del farmaco non ne supportava l’approvazione.

L’amministratore delegato della società, Enrique Conterno, ha dichiarato in risposta alle domande degli analisti durante la teleconferenza sugli utili di venerdì: “Devi presumere che stiamo pianificando tutto qui”. non vediamo l’ora di prendere una decisione — Penso che sia difficile da dire. Non abbiamo avuto nessun calendario. Ma penso che tu abbia assistito ai risultati proprio come noi. Certo, siamo rimasti molto delusi e sorpresi dal voto”.

Il prezzo delle azioni di FibroGen è sceso del 6,7% nel trading pre-mercato. In un rapporto pubblicato in precedenza martedì, l’analista di SVB Leerink Geoffrey Porges ha dichiarato di ritenere necessaria una “significativa ristrutturazione della base di spesa dell’azienda” nei prossimi sei mesi.

Porges ha scritto: “FGEN non ha espresso alcuna convinzione nell’esito positivo della sfortunata applicazione normativa nazionale di roxadustat (roxa). In effetti, sembra che stia attivamente preparando una lettera di risposta completa per l’esito più probabile. “Inviato dalla FDA La cosiddetta lettera di risposta completa per negare la domanda di droga.

Il prezzo delle azioni di FibroGen è crollato tre volte quest’anno nelle notizie di roxadustat. La prima volta è stato il 2 marzo, quando il prezzo delle azioni della società è sceso del 24,7% È stato rivelato che 13 mesi dopo l’approvazione della domanda di FibroGen, meno di un mese prima della decisione, la FDA ha deciso di tenere un’audizione del comitato consultivo per rivedere il farmaco. Il 7 aprile, dopo che FibroGen ha rivelato di avere problemi con i dati di sicurezza di Roxastat, che aveva propagandato per molti anni, il prezzo delle azioni è sceso del 43%.Questo è stato un errore. L’analista lo ha descritto come “per lo più ‘cattivo'”. Il 16 luglio, dopo che il comitato consultivo della FDA ha votato contro l’approvazione di roxadustat, il prezzo delle azioni di FibroGen è sceso del 42,2%.

Alla fine della giornata di negoziazione di lunedì, il titolo è sceso del 62,8% quest’anno. Il prezzo delle azioni ha chiuso a $ 37,09 il 31 dicembre, ma ha chiuso a $ 13,79 alla chiusura di lunedì.

Nel suo comunicato sugli utili, FibroGen ha registrato un fatturato trimestrale di 24,4 milioni di dollari USA e una perdita netta per azione di 1,45 dollari USA. Secondo i dati di FactSet, gli analisti si aspettavano in precedenza un fatturato di 69,1 milioni di dollari e una perdita netta di 0,48 dollari per azione.

L’analista di Stifel Annabel Samimy ha scritto in un rapporto pubblicato in tarda serata lunedì: “Ci aspettiamo che il prezzo delle azioni di FGEN rimanga stagnante fino a quando la prossima mossa di Roxa non sarà più chiara”.

In un altro rapporto, l’analista di Mizuho Difei Yang ha scritto che il rifiuto del rosastat da parte della FDA è stato preso in considerazione nel prezzo delle azioni in questo momento. “Attualmente, FibroGen è fondamentalmente una storia di affari e ci aspettiamo che le prestazioni di Europa e Cina saranno il principale catalizzatore per la decisione dopo aver condiviso la FDA”, ha scritto Yang.

Allo stesso tempo, l’analista di Jefferies Michael Yee ha abbassato il prezzo obiettivo di FibroGen da $ 22 a $ 15, ma ha mantenuto il rating di mantenimento. Martedì ha scritto in un rapporto: “Ammettiamo che le azioni qui non sono costose, ma non pensiamo che ci sia alcuna urgenza di acquistare e il catalizzatore è ancora lontano”.

Scrivi a Josh Nathan-Kazis josh.nathan-kazis@barrons.com