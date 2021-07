Mentre le tensioni si intensificano, il presidente assassinato di Haiti riposa in pace Reuters

Striscioni che celebravano Moise sono stati appesi con edifici nelle stradine del centro storico di Cap-Haïtien, scrivendo in creolo: “Hanno ucciso il cadavere, ma il sogno non morirà mai” e “Jovenel Moise-i poveri difensori di”.

Come ex esportatore di banane, Moise non è riuscito a sedare l’ondata di violenza delle bande sotto la sua supervisione e ha dovuto affrontare un’ondata di proteste di piazza innescate da accuse di corruzione e dalla sua gestione economica.

Giovedì pomeriggio, in altre parti della città, i manifestanti hanno dato fuoco a pneumatici per bloccare le strade.

Giovedì, le proteste dei sostenitori arrabbiati di Moiz hanno scosso la città natale del leader ucciso per il secondo giorno consecutivo, mentre i lavoratori si stavano preparando per il funerale.

Dignitari stranieri sono volati a Cap Haiti da tutte le Americhe per rendere omaggio a Mois e unirsi alle persone in lutto che hanno partecipato a una serie di commemorazioni ad Haiti questa settimana.

Cap-Haiti, Haiti (Reuters)- All’inizio dei suoi funerali venerdì, l’amico custode in uniforme militare ha portato in una bara di legno chiusa il corpo del defunto presidente haitiano Giovinel Mois, assassinato in casa due settimane fa, ancora avvolto nel mistero.

