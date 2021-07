Mentre le truppe statunitensi lasciano l’Afghanistan, la Russia cerca di stabilire relazioni con i talebani

La Russia sta entrando in un vuoto di sicurezza creato dal ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan e il presidente Vladimir Putin cerca di riguadagnare influenza in Asia centrale e impedire che l’estremismo islamico si diffonda al confine.

Mosca ha spostato i suoi carri armati al confine tra Tagikistan e Afghanistan per esercitazioni militari la scorsa settimana per proteggere i suoi alleati dalla possibile caduta del governo di Kabul mentre i rianimati talebani continuano ad avanzare e gli Stati Uniti si preparano a porre fine a una missione militare di 20 anni senza successo. Porta la pace in questo paese travagliato.

Sebbene simile allo stigma della ritirata sovietica dall’Afghanistan nel 1989, la Russia ancora applaudiva il ritiro degli Stati Uniti.È stato uno dei primi paesi a contattare apertamente i talebani. Ha ospitato una delegazione del 2018 per promuovere gli sforzi di pace, che è stato l’inizio di una serie di incontri, anche se considerava i talebani un’organizzazione terroristica bandita.

“L’approccio di Putin è quello di mettere in imbarazzo gli Stati Uniti”, ha affermato Asfan Diamir, ricercatore presso il Centro per la sicurezza e la cooperazione internazionale della Stanford University. “La Russia non vuole il regime appoggiato dagli Stati Uniti nel suo cortile di casa”.

Putin, al contrario, crede nel nuovo rapporto con i talebani e spera di contenere le minacce dell’Isis e di al-Qaeda.

Dopo essere tornati negli Stati Uniti dopo il dispiegamento in Afghanistan lo scorso anno, i soldati hanno recuperato i bagagli © John Moore/Getty Images

Il suo rappresentante speciale per l’Afghanistan, Zamir Kabulov, ha recentemente descritto l’avanzata dei talebani come una promozione della sicurezza per la Russia perché eliminerebbe i gruppi jihadisti più pericolosi.

“I talebani stanno controllando questo fatto… C’è un lato positivo. Perché? Perché la maggior parte di questi [extremist] Il gruppo non si occupa degli affari interni, ma dell’Asia centrale, del Pakistan o dell’Iran”, ha affermato la scorsa settimana.

Quando è stato chiesto in un’altra intervista radiofonica la scorsa settimana se il ritiro degli Stati Uniti avrebbe beneficiato la Russia, ha risposto: “In generale, sì”.

Ma il politologo russo ed esperto dell’Asia centrale Arkady Dubnov ha affermato che questa strategia è rischiosa.

“La posizione di Mosca, che scommette pubblicamente su una forza e cerca di limitare l’influenza di un’altra forza, mi sembra pericolosa. Sembra imbarazzante e cercare di risolvere vecchi conti”, ha detto.

Il conflitto decennale dell’Unione Sovietica in Afghanistan ha lasciato un grave trauma a Mosca, quando i predecessori dei mujaheddin dei talebani hanno costretto le sue truppe demoralizzate a ritirarsi.

“La Russia vuole giocare un ruolo importante [in Afghanistan] Ma non è direttamente correlato alla guerra degli anni ’80”, ha affermato un altro esperto regionale.

©Sipa/Shutterstock

Per Putin, le opportunità create dal ritiro degli Stati Uniti superano l’Afghanistan, poiché Mosca cerca di reclamare il potere che aveva nell’era sovietica e ristabilirsi come garante della sicurezza per la maggior parte dell’Eurasia.

“Questo non ha nulla a che fare con l’assistenza della Russia nella supervisione pacifica dell’Afghanistan. Dubnov ha detto che questa è una misura per garantire la sicurezza dei paesi dell’Asia centrale. Data la situazione in Afghanistan, quando i paesi dell’Asia centrale affrontano potenziali minacce ipotetiche, la maggior parte di loro è Partner o alleati russi. .

Ha continuato dicendo: “Tutto ha a che fare con l’immagine[and]… Convinci i nostri partner in Asia centrale che solo la Russia ha la capacità di garantire la loro sicurezza. ”

Dubnov ha aggiunto che l’obiettivo finale è impedire agli Stati Uniti e a qualsiasi altra forza occidentale di tornare nella regione. “Tutto il resto che la Russia sta facendo è una cortina fumogena”.

Come parte di questo, la Russia ha ripetutamente chiesto negoziati sotto il suo controllo, compresa l’Unione economica eurasiatica, che comprende anche Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan, e l’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva, un’organizzazione militare che coinvolge questi paesi e il gruppo del Tagikistan. .

Tuttavia, anche Mosca deve affrontare dei rischi. Dmitry Trenin, capo del think tank del Carnegie Center di Mosca, ha dichiarato: “Il deterioramento della situazione in Afghanistan sarà una dura prova per l’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva. L’Organizzazione del Trattato per la sicurezza collettiva deve dimostrare di poter garantire la sicurezza della regione».

“Né la Russia né i paesi dell’Asia centrale hanno le risorse, la ragione o il desiderio di intervenire con forza nella questione afghana. Sarebbe del tutto stupido”, ha aggiunto.

La maggior parte degli esperti internazionali crede in privato che dopo la partenza degli Stati Uniti, i talebani potrebbero riconquistare l’Afghanistan in tutto o in parte.

“Vi assicuro che i talebani saranno al potere a Kabul entro settembre”, ha detto al Financial Times una fonte diplomatica russa che ha chiesto di non essere nominata. “Ma non sanno come governare: il loro modo di fare le cose è intrappolato nel 13° secolo, quindi sarà un disastro”.

I talebani rispettano rigorosamente la legge della sharia © Saeed Khan/AFP/Getty Images

L’ultima volta che i talebani hanno governato l’Afghanistan è stato tra il 1996 e il 2001. Ha imposto un’interpretazione rigorosa della legge della Sharia, provocando spaventose violazioni dei diritti umani e una speciale repressione delle donne.Fornisce un rifugio sicuro ai terroristi, incluso quello di Osama bin Ladenden Al Qaeda La rete che ha pianificato gli attacchi dell’11 settembre ha portato a un’invasione dell’esercito guidato dagli Stati Uniti per due decenni.

Dubnov ha suggerito che questa volta la Russia potrebbe fornire un “suggerimento” ai talebani su come governare i talebani, anche se non è chiaro se questo sia efficace. “È difficile insegnare a queste persone con i consigli. Preferiscono i soldi e la Russia non è pronta a usare i soldi per aiutare”, ha detto.

La Russia sta trattando anche con il Pakistan, che è un partecipante regionale ei suoi servizi speciali hanno stretti legami con i talebani.

Il Pakistan possiede “armi nucleari e una stretta cooperazione” [arrangements] La cooperazione con la Cina merita quindi più attenzione da parte di Mosca”, ha detto Trenin. Ma ha aggiunto che Mosca deve camminare sul filo del rasoio per non far arrabbiare la sua rivale India.

Haspant, direttore del think tank della New Delhi Observer Research Foundation, ha affermato che sebbene gli Stati Uniti stiano per ritirare le proprie truppe, gli Stati Uniti non saranno completamente impotenti riguardo al destino dell’Afghanistan.

“Ogni paese in questo gioco dell’Afghanistan [is] In attesa di ciò che faranno gli Stati Uniti”, ha detto, aggiungendo: “Gli Stati Uniti hanno ancora molte carte in mano. “