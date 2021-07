Mentre l’economia fa “progressi”, la Fed accenna a una decisione di riduzione

La Fed ha lasciato intendere che stava per ritirare il sostegno alla ripresa economica degli Stati Uniti riducendo gli acquisti di attività della banca centrale e ha annunciato di aver fatto “progressi” nel raggiungimento dei suoi obiettivi.

Alla fine della riunione di due giorni di mercoledì, il Federal Open Market Committee ha mantenuto il tasso di interesse principale vicino allo zero e ha affermato che avrebbe continuato ad acquistare $ 120 miliardi di debito ogni mese fino a quando la ripresa non avrebbe compiuto “ulteriori progressi sostanziali”. Lo scorso dicembre.

Ma la Fed ha fornito nuove indicazioni sul “ridimensionamento” del suo programma di acquisto di obbligazioni lanciato al culmine della pandemia lo scorso anno, affermando che le condizioni per questa mossa saranno valutate entro la fine dell’anno.

“da [December], L’economia ha compiuto progressi verso questi obiettivi [of price stability and full employment], Il comitato continuerà a valutare i progressi delle riunioni future”, ha affermato il Federal Open Market Committee.

Al momento della riunione del FOMC, i segnali economici erano contrastanti. Dall’ultima riunione dei funzionari della banca centrale degli Stati Uniti a giugno, i dati sull’inflazione sono stati superiori alle attese e la diffusione della variabile Delta negli Stati Uniti ha rinnovato le preoccupazioni per il mercato del lavoro e la crescita economica.

“Con il progresso della vaccinazione e un forte sostegno politico, l’attività economica e gli indicatori sull’occupazione continuano ad aumentare. Le industrie più colpite dalla pandemia sono migliorate, ma non si sono ancora completamente riprese. L’aumento dell’inflazione riflette principalmente fattori temporanei. “Il mercato aperto federale Comitato ha detto.

La Fed prevede di aumentare le discussioni sulla riduzione della scala degli acquisti di asset in questa riunione. Il presidente della Fed Jay Powell deve raggiungere un consenso sui tempi, le condizioni e i dettagli delle azioni di rallentamento per sostenere la ripresa, che potrebbe avvenire entro la fine dell’anno o all’inizio del 2022. Finora Powell ha adottato un approccio cauto per ridurre lo stimolo della politica monetaria della Fed, anche se più falchi hanno spinto per un’azione più rapida.

La riunione del FOMC del mese scorso ha segnato un significativo miglioramento delle previsioni economiche dei funzionari della Fed, comprese le previsioni di precedenti aumenti dei tassi di interesse. Ma lo spread della variabile Delta nelle ultime settimane potrebbe far sì che la Fed richieda maggiore pazienza, soprattutto se porterà a una riduzione dell’attività di consumo e reintrodurre restrizioni volte a contenere lo spread.

Rispettati

Il crescente tasso di infezione, in particolare il tasso di infezione non vaccinato, ha spinto i funzionari sanitari degli Stati Uniti a dare una svolta importante martedì alle raccomandazioni sulle maschere per le persone che sono state completamente pugnalate. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno affermato che le persone vaccinate dovrebbero ora coprirsi il viso in aree interne con alti livelli di Covid-19.

La recente volatilità dei prezzi dei titoli di stato statunitensi riflette in parte le preoccupazioni sulla variabile Delta e il potenziale colpo alla crescita. Sebbene i funzionari della Fed abbiano accennato a un rialzo anticipato dei tassi di interesse nelle loro previsioni il mese scorso, i titoli del Tesoro statunitensi sono aumentati notevolmente nelle ultime settimane. Il rendimento dei titoli del Tesoro di riferimento a 10 anni è diminuito a sua volta, attestandosi mercoledì intorno all’1,26%.

La Fed ha anche annunciato la creazione di due strumenti permanenti che consentono agli operatori di mercato nazionali ed esteri idonei di scambiare titoli del Tesoro statunitensi e altri titoli a breve termine con contanti: questi strumenti erano usati approvazione Questa settimana, un gruppo di ex responsabili politici di peso elevato come un modo per garantire una liquidità sufficiente nel debito nazionale, soprattutto in tempi di stress.

La scala massima operativa del cosiddetto riacquisto permanente è fissata a 500 miliardi di dollari USA e il tasso minimo di offerta è 0,25% L’elenco delle controparti sarà ampliato nel tempo e comprende attualmente i primary dealer che sottoscrivono le vendite del debito nazionale .

“Questi strumenti serviranno da supporto al mercato valutario per supportare l’effettiva attuazione della politica monetaria e il buon funzionamento del mercato”, ha affermato la Federal Reserve in una nota.