Mentre l’economia si riprende dal COVID-19, il salario minimo australiano aumenterà del 2,5% Reuters

Sally McManus, segretaria dell’Australian Council of Trade Unions, ha dichiarato: “Il comitato ha rinviato un aumento di stipendio per tutti i lavoratori, il che è molto deludente, specialmente quelli che hanno lavorato durante la pandemia e i cui datori di lavoro hanno registrato profitti record”.

Ross ha dichiarato in una dichiarazione via e-mail: “I documenti presentati prima di noi hanno raggiunto un ampio consenso sul fatto che l’attuale performance economica ha superato le aspettative e che la ripresa economica sta procedendo senza intoppi”.

La Fair Work Commission ha fissato un aumento dell’1,75% per l’anno che si concluderà il 30 giugno. Il suo presidente Ian Rose ha dichiarato mercoledì che l’introduzione del nuovo salario minimo arriva in un momento in cui l’economia è nella prima recessione in quasi tre decenni. Il rimbalzo è arrivato a causa delle restrizioni COVID-19.

Canberra (Reuters) – Il salario minimo australiano aumenterà del 2,5% per l’anno fiscale a partire da luglio, un dato più rapido rispetto a quest’anno, secondo l’agenzia indipendente per la determinazione dei salari del paese, che riflette la recessione economica causata dal coronavirus. .

