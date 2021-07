Mentre l’economia si riprende, la più grande banca degli Stati Uniti infrange le aspettative di profitto Reuters

© Reuters. File foto: l’aspetto della sede di JP Morgan Chase & Co. a New York City il 20 maggio 2015. REUTERS/Mike Segar



Michele Prezzo

Washington (Reuters)-Dopo che le perdite sui prestiti della pandemia non si sono materializzate e l’economia degli Stati Uniti ha iniziato a riprendersi, questa settimana le quattro principali banche di consumo statunitensi hanno annunciato i loro sensazionali risultati del secondo trimestre.

banca FuGuo (codice NYSE:) & Co, Bank of America Corporation (codice NYSE:), Citigroup Inc (NYSE:) e JPMorgan Chase (NYSE:) hanno annunciato un profitto totale di 33 miliardi di dollari USA, grazie ai 9 miliardi di dollari che hanno riservato lo scorso anno per assorbire le perdite dovute alla pandemia Il rilascio dell’oro.

Questo va oltre le stime degli analisti https://www.reuters.com/business/finance/us-banks-see-big-jump-2q-profits-before-results-return-normal-2021-07-08 circa 240 miliardi di Stati Uniti dollari in totale, rispetto ai 6 miliardi di dollari USA dello stesso periodo dello scorso anno.

Le banche affermano che la spesa dei consumatori è aumentata, a volte anche superando i livelli pre-pandemia, mentre la qualità del credito è migliorata e il risparmio e gli investimenti sono aumentati.

A causa dello stimolo speciale del governo e delle ferie per il rimborso del prestito, le perdite dovute alla pandemia di cui le persone erano preoccupate non si sono verificate. L’introduzione della vaccinazione nazionale consente inoltre agli americani di tornare al lavoro e ricominciare a consumare.

Le calde attività del mercato dei capitali hanno anche aiutato le più grandi banche degli Stati Uniti. Gruppo Goldman Sachs Inc (NYSE:) ha registrato un utile di 5,35 miliardi di dollari, più del doppio dell’utile rettificato di un anno fa.

Il CEO di Citigroup Jane Fraser ha dichiarato: “Il ritmo della ripresa globale ha superato le aspettative precedenti e la fiducia dei consumatori e delle imprese è aumentata”.

(Illustrazione: rimbalzo della spesa con carta di credito-https://graphics.reuters.com/USA-ECONOMY/dgkplrowepb/chart.png)

Ciò si riflette nella ripresa dei prestiti al consumo.

Ad esempio, JPMorgan Chase ha dichiarato che la spesa totale per carte di debito e credito è aumentata del 22% rispetto allo stesso periodo del 2019, quando i modelli di spesa erano più normali.

Negli Stati Uniti, la spesa per le carte di credito a marchio Citi è aumentata del 40% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, ma poiché così tanti clienti hanno pagato i loro saldi, i loro prestiti con carta di credito sono diminuiti del 4%.

Il direttore finanziario di Citigroup, Mark Mason, ha affermato che quando il programma di stimolo del governo terminerà entro la fine dell’anno, la banca si aspetta che più clienti tornino al modello di bilancio rotativo pre-pandemia.

A causa dell’aumento del numero di punti vendita, i ricavi delle carte di credito di Wells Fargo sono aumentati del 14% rispetto al secondo trimestre del 2020. La banca ha affermato che le entrate nel primo trimestre sono leggermente aumentate.

“Quello che stiamo vedendo è che le persone stanno iniziando a consumare e intraprendere più azioni in un modo che sembra più simile a prima dell’inizio della pandemia e, naturalmente, dal lato dei consumatori, anche rispetto al 2018, la spesa è aumentata molto”, Mike Santo Lo ha detto ai giornalisti Massimo, direttore finanziario della Wells Fargo Bank.

Sebbene la crescita dei prestiti sia ancora tiepida, il che di solito è dannosa per i profitti delle banche, vi sono segnali di una ripresa della domanda.

Ad esempio, escludendo i prestiti relativi al programma di assistenza alla pandemia del governo degli Stati Uniti, il saldo dei prestiti della Bank of America è aumentato di 5,1 miliardi di dollari rispetto al primo trimestre.

“I depositi sono cresciuti fortemente e i livelli di prestito hanno iniziato a crescere”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Bank of America Brian Moynihan in una nota.

La più grande banca del paese, JP Morgan Chase, ha registrato martedì un utile di 11,9 miliardi di dollari, rispetto ai 4,7 miliardi di dollari dell’anno scorso.

L’utile del secondo trimestre di Citigroup è passato da 1,06 miliardi di dollari USA dello scorso anno a 6,19 miliardi di dollari USA, mentre l’utile di Bank of America è passato da 3,28 miliardi di dollari USA a 8,96 miliardi di dollari USA.

Wells Fargo ha registrato un utile di 6 miliardi di dollari USA, rispetto a una perdita di 3,85 miliardi di dollari USA dello scorso anno, principalmente legata a progetti speciali.

Gli analisti hanno affermato che mentre i risultati sono buone notizie per consumatori e imprese, bassi tassi di interesse, debole domanda di prestiti e rallentamento delle transazioni potrebbero mettere sotto pressione i risultati futuri.

Il presidente della Fed Jerome Powell ha detto nel suo discorso al Congresso mercoledì che la Fed si atterrà al suo obiettivo di inflazione del 2% e non ha intenzione di inasprire la politica monetaria aumentando i tassi di interesse.

Ciò dimostra che le banche dovranno fare i conti con tassi di interesse bassi per molto tempo.

(Grafico: i prestiti bancari commerciali continuano a diminuire-https://graphics.reuters.com/USA-ECONOMY/xlbvgqagjvq/chart.png)