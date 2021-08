Mentre residenti e turisti fuggono, la Turchia si sforza di spegnere gli incendi

Share it

Il governo turco ha dichiarato domenica che dopo una serie di incendi vicino alla costa mediterranea che ha ucciso 6 persone e costretto migliaia di residenti e turisti stranieri a fuggire dal resort, la Turchia ha controllato più di 100 incendi.

Il ministro delle foreste Bekir Pakdemirli ha dichiarato nei commenti su Twitter e nei resoconti dei media ufficiali che velocità del vento di 50 chilometri all’ora, bassa umidità e temperature che si aggirano intorno ai 40 gradi Celsius rendono difficile controllare gli incendi.

Pakdemirli ha affermato che l’incendio è iniziato il 28 luglio e il verificarsi simultaneo di così tanti incendi ha sollevato sospetti che possano essere stati dolosi deliberati, sebbene non abbia fornito prove di incendio doloso.

Secondo i resoconti ufficiali dei media russi, il consolato russo ad Antalya ha dichiarato in una dichiarazione che sabato circa 100 cittadini russi sono stati evacuati dalla penisola di Bodrum, nella Turchia occidentale, e trasferiti in hotel altrove. Anche i turisti locali sono stati evacuati e alcuni sono stati costretti a partire in mare perché l’incendio ha bloccato altre vie di fuga.

I voli dalla Russia, la più grande fonte di turisti della Turchia, sono ripresi solo alla fine di giugno, dopo che Mosca ha sospeso i voli charter dopo che un caso record di Covid-19 è scoppiato in Turchia in primavera. Le restrizioni ai viaggi in Turchia legate al coronavirus hanno colpito duramente la sua industria del turismo, che rappresenta direttamente e indirettamente circa il 13% del PIL.

Gli abitanti dei villaggi innaffiano gli alberi per fermare gli incendi che continuano a infuriare nella foresta di Manavgat ad Antalya, in Turchia © AP



Secondo il sito web del ministero delle Foreste, domenica ci sono stati almeno 15 incendi. Secondo i resoconti dei media turchi, le sei vittime includevano abitanti del villaggio e lavoratori forestali. Il sindaco della località turistica di Marmaris, Mehmet Oktay, ha affermato che una serie di incendi è scoppiata su oltre 10.000 ettari di terreno vicino alla città, uccidendo un vigile del fuoco volontario e ferendo altre 100 persone.

Ha detto che sei incendi hanno continuato a bruciare la maggior parte delle aree inaccessibili su strada e il numero di incendi in tutta la Turchia significava che non c’erano abbastanza aerei antincendio disponibili. “Questo è straziante, trattengo le lacrime e mi concentro sull’emergenza imminente. Ci vorranno più di dieci anni per ripristinare questa terra”, ha detto.

Nell’incendio persero la vita anche migliaia di animali da fattoria e innumerevoli animali selvatici: un meteorologo stimò che l’incendio avesse raggiunto i 200 gradi Celsius.

Gli incendi si verificano ogni anno nelle foreste di pini della Turchia sudoccidentale.Un esperto ha detto alla CNN Turkish TV che il 95% degli incendi sono causati deliberatamente o accidentalmente.

Tuttavia, la portata dell’incendio attuale è sbalorditiva e alcune persone incolpano il cambiamento climatico per il disastro. La Turchia ha stabilito la temperatura più alta mai registrata in una città del sud-est il mese scorso.Quest’anno la maggior parte del paese ha sofferto di siccità e il mese scorso c’è stata un’inondazione mortale nel nord-est della Turchia.

Questa estate, molti altri paesi del Mediterraneo stanno combattendo gli incendi, tra cui Cipro, Grecia, Libano e Italia Gli scienziati hanno affermato che gli eventi meteorologici estremi che si sono verificati in tutto il mondo quest’estate potrebbero essere il risultato del riscaldamento globale.