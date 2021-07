Mercati azionari asiatici crollano, obbligazioni e dollaro USA cercano rifugio sicuro Reuters

Share it

Autore: Wayne Cole

SYDNEY (Reuters) – I mercati azionari asiatici sono crollati mercoledì, poiché l’avversione al rischio ha spinto le obbligazioni e il dollaro USA, mentre gli investitori aspettavano il verbale dell’ultimo incontro della Fed, che dovrebbe evidenziare la svolta difficile nella politica monetaria degli Stati Uniti.

È difficile per i rivenditori trovare un singolo catalizzatore per un improvviso cambiamento di umore, ma la soppressione delle società tecnologiche da parte della Cina ha chiaramente avuto un impatto.

Il mercato azionario di Hong Kong è sceso di un altro 1% a un minimo di quasi sei mesi, mentre Didi Global Inc, una società di servizi di trasporto passeggeri quotata negli Stati Uniti, è scesa di oltre il 20% a New York. Alibaba (New York Stock Exchange:) Gruppo

L’indice più ampio dell’MSCI Asia Pacific al di fuori del Giappone è sceso leggermente dello 0,4%, mentre è sceso dello 0,9%.

D’altra parte, il mercato azionario australiano è riuscito a salire dello 0,6% e le azioni blue chip cinesi sono aumentate dello 0,2%.

I futures Nasdaq e sono attualmente stabili.

Un sondaggio ha mostrato che il caldo settore dei servizi americano si è leggermente raffreddato, il che ha disturbato Wall Street, sebbene l’indice ISM sia ancora a 60,1, che è ancora a un livello record.

“Normalmente, qualsiasi valore ISM vicino a 60 o superiore sarà considerato forte, ma i dettagli mostrano che c’è un limite di velocità alla ripresa quando la carenza di input e manodopera e i costi sono ancora elevati”, ha detto l’analista senior dei cambi Rodrigo Catril. Stratega presso NAB.

Il sentimento di disagio ha aiutato i titoli del Tesoro USA a continuare il recente rally e il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è sceso di quasi 8 punti base durante la notte all’1,348%. Questo è il livello più basso da febbraio e il più grande calo di un giorno da febbraio.

L’eccezionale performance delle obbligazioni a lungo termine ha portato a un appiattimento del mercato rialzista della curva dei rendimenti, il che potrebbe essere una scommessa sul fatto che la Fed inasprirà preventivamente la politica per frenare l’inflazione.

I verbali della riunione politica della Fed di giugno che verranno rilasciati più tardi mercoledì potrebbero mostrare quanto siano seri i membri nel ridurre gli acquisti di asset e come iniziare ad aumentare i tassi di interesse in anticipo.

L’anticipazione del tono da falco ha aiutato il dollaro USA a salire a 92,543 dal minimo di martedì di 92,003 contro un paniere di valute. L’euro è tornato a 1,1823 dollari, vicino al livello più basso da marzo, mentre le valute legate alle materie prime sono scese.

La fortuna del dollaro contro lo yen, rifugio sicuro, è scesa a 110,45.

“Ora ci aspettiamo che il dollaro USA si rafforzi in generale per un periodo di tempo nei prossimi trimestri”, ha affermato Kim Mundy, stratega senior dei cambi presso CBA.

“La nostra opinione si riduce al fatto che l’economia degli Stati Uniti ha registrato buoni risultati per un periodo di tempo, quindi abbiamo abbassato le nostre recenti previsioni per tutte le valute che monitoriamo rispetto al dollaro USA”.

Nel mercato delle materie prime, il rimbalzo del dollaro USA ha compensato l’avversione al rischio prevalente, con l’oro che si è stabilizzato a 1.801 dollari USA l’oncia dopo aver toccato brevemente 1.814 dollari USA l’oncia durante la notte.

Dopo che i paesi produttori di petrolio dell’OPEC hanno annullato l’incontro perché i principali paesi produttori di petrolio non sono riusciti a raggiungere un accordo sull’aumento dell’offerta, i prezzi del petrolio sono recentemente diminuiti.

Gli analisti di NatWest Markets hanno affermato che il mancato raggiungimento di un accordo per espandere la produzione è positivo per i prezzi a breve termine, ma potrebbe diventare un peso nel tempo.

Hanno dichiarato in un rapporto: “La mancanza di accordo tra i principali paesi produttori di petrolio porterà almeno al rischio del crollo dell’intero accordo OPEC+, causando un aumento sostanziale della produzione dei principali paesi produttori di petrolio a un ritmo più rapido”.

Mercoledì è sceso di 18 cent a 74,35 dollari al barile nei primi scambi di mercoledì e di 10 cent a 73,27 dollari al barile.