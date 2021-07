Mercati azionari mondiali colpiti dalla Cina, problemi di approvvigionamento fanno scendere i prezzi del petrolio Reuters

Share it

© Reuters. Il 28 febbraio 2020, nel distretto finanziario di Pudong a Shanghai, in Cina, è scoppiato un nuovo tipo di coronavirus: un uomo che indossava una maschera è stato visto all'interno dell'edificio della Borsa di Shanghai. REUTERS/Aly Song/Files



Simone Jessop

LONDRA (Reuters) – I mercati azionari globali sono scesi giovedì, a seguito del crollo dei mercati azionari asiatici, poiché la repressione cinese sull’industria tecnologica è aumentata e le preoccupazioni per la ripresa economica del Paese, mentre i prezzi del petrolio sono diminuiti a causa delle incertezze sull’offerta.

Il ritmo della ripresa economica dalla pandemia di COVID-19 e il suo impatto sull’inflazione e sulle decisioni della banca centrale continuano a guidare il mercato e la Fed ha affermato durante la notte che non ha piani immediati per inasprire la politica monetaria.

Allo stesso tempo, la Banca centrale europea ha annunciato i risultati di una revisione strategica, che ha stabilito che fisserà un nuovo obiettivo di inflazione del 2%, mentre l’obiettivo precedente era “inferiore ma vicino al 2%”.

L’indice MSCI Global Stock Market Leading Index è sceso dello 0,5%, continuando le perdite iniziali, mentre l’indice equivalente dei mercati azionari asiatici al di fuori del Giappone è sceso dell’1,7%, al livello più basso da metà maggio.

Ciò è dovuto alla mossa della Cina di controllare i suoi giganti della tecnologia, il più recente è stato Didi, che è stato quotato negli Stati Uniti e gli è stato ordinato di rimuovere le sue app dagli store.

Nonostante il calo, l’indice globale è ancora all’interno dell’ampio trading range stabilito dalla fine di giugno e si è appena staccato dai massimi storici. Allo stesso tempo, l’indice composito STOXX Europe 600, che misura le più grandi società in Europa, è sceso dell’1,8%.

I futures su azioni statunitensi hanno indicato un’apertura inferiore a Wall Street, in calo di circa l’1,3%-1,4%.

Nikhil Kamath, co-fondatore e chief information officer di True Beacon, una società di gestione patrimoniale, ha dichiarato: “Riteniamo che le bolle di valutazione esistano non solo in India, ma anche in diverse regioni del mondo”. oggi. L’esposizione netta è solo del 45% circa.”

Minaccia di guarigione

Nello stesso momento in cui la tecnologia colpisce, la guida dei politici cinesi a tagliare i tassi di interesse ha anche fatto prendere dal panico alcuni investitori, perché la debolezza economica della Cina – debole crescita dei prestiti e rallentamento della domanda – minaccia il ritmo della ripresa globale.

Il governo cinese ha dichiarato mercoledì che i politici ridurranno a tempo debito il coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) delle banche per sostenere l’economia reale, in particolare le piccole imprese.

Giovedì il rendimento del debito sovrano cinese a 10 anni ha registrato il calo maggiore in quasi un anno, scendendo al 2,998%, il livello più basso da agosto.

Le obbligazioni globali sono aumentate in modo più ampio: il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è sceso di circa 7 punti base e il rendimento dei titoli del Tesoro tedeschi a 10 anni è sceso di 3 punti base. Banca tedesca (DE:) Analista Jim Reid.

Alcuni ritengono che questa mossa indichi che il mercato stia rivalutando la possibilità che l’economia sia colpita da una stagnazione prolungata dopo la pandemia, mentre altri indicano driver tecnologici, tra cui la riduzione dell’offerta dalla Federal Reserve e l’aumento della domanda di acquisti.

Mark Haefele, chief investment officer di UBS Global Wealth Management, ha affermato che, nonostante il calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi, il consulente svizzero di molte delle persone super ricche del mondo prevede un rimbalzo del benchmark.

“Poiché la Fed dovrebbe annunciare una riduzione di scala nei prossimi mesi, una forte crescita economica promuoverà la continua forza dell’occupazione non agricola e ulteriori [post-pandemic economic] Alla riapertura, prevediamo che il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni raggiunga il 2% entro la fine dell’anno. ”

Sul mercato valutario, il dollaro USA è sceso leggermente contro un paniere di valute principali, in calo dello 0,3%. Le criptovalute sono state vendute a causa dei commenti negativi dei politici cinesi e Bitcoin è sceso al punto più basso in più di una settimana.

I prezzi del petrolio sono sotto pressione poiché una nuova ondata di infezioni virali che sta investendo l’Asia e il mondo potrebbe frenare la domanda e i commercianti si aspettano che l’offerta possa aumentare dopo l’interruzione delle negoziazioni tra i produttori. [O/R]

I futures alla fine sono scesi dell’1,1% a 72,65 dollari USA al barile, mentre sono scesi dell’1,3%.