Mercati emergenti: analisi del PIL della Corea del Sud

La Corea del Sud, un tempo afflitta dal caos politico e dalla povertà, è diventata un gigante asiatico economico In piedi tra molti altri concorrenti. Non c’è da stupirsi che la sua straordinaria crescita economica sia generalmente chiamata “miracolo del fiume Han”! Ora è un’economia di club da trilioni di dollari, classificandosi al 12° posto nel mondogiorno Il più grande prodotto interno lordo La dimensione dell’economia nel 2019 ha raggiunto 1,65 trilioni di dollari, ma la Corea del Sud ha solo un modo per guidare: una crescita costante, soprattutto diventando un leader globale dell’innovazione.

Una breve storia dell’economia della Corea del Sud

Indietro nel tempo, la Repubblica di Corea ha subito pesanti perdite nella guerra di Corea dal 1950 al 1953. Fare molto affidamento sugli aiuti degli Stati Uniti.

Tuttavia, la transizione del paese dalla povertà alla ricchezza è sconcertante.La Corea del Sud diventa una di queste Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel 1996. Da allora non si è più guardato indietro e oggi è un paese in rapido sviluppo e altamente industrializzato che può fungere da modello per tutti i paesi in via di sviluppo. In questo processo di crescita, la cultura dell’innovazione prevalente della Corea, l’atmosfera favorevole agli investitori e molto amichevole con la maggior parte dei paesi del mercato asiatico contribuiscono in modo importante a questo processo di crescita.

Composizione del PIL

agricoltura

Nei primi anni dopo la scissione della penisola coreana, l’agricoltura ha contribuito per quasi il 50% al PIL del paese, ma la Corea del Sud ha spostato rapidamente la sua base nel settore industriale. Il contributo del settore agricolo al PIL è sceso al 15% negli anni ’80, è sceso al di sotto del 10% alla fine degli anni ’80 ed è stato al di sotto del 5% dal 1998. Oggi è meno del 2%. Il settore agricolo, compresa la silvicoltura, la caccia e la pesca, nonché la coltivazione e l’allevamento di animali, impiega attualmente solo il 4,77% della popolazione e contribuisce solo per una piccola parte dell’1,69% al PIL.

Il terreno accidentato della Corea del Sud ha poco spazio per la coltivazione agricola, perché solo il 14,1% della terra è seminativo. Pertanto, il paese deve fare molto affidamento sui prodotti agricoli importati e sulle materie prime per la lavorazione.

Con l’accelerazione dell’urbanizzazione e l’aumento del costo del lavoro, le persone hanno lasciato il settore agricolo. Il restante settore della piccola produzione dipende in larga misura dai sussidi governativi e dalle politiche commerciali protezionistiche. La Corea del Sud ora importa cereali per mangimi, semi di soia, grano e pelli di animali per gestire le sue industrie orientate all’esportazione come la lavorazione del bestiame e della farina, nonché i prodotti tessili e in pelle.



I principali fornitori della domanda alimentare coreana sono gli Stati Uniti (mais, carne, cuoio, soia, grano macinato e cotone), la Cina (amido e residui di birra, verdure surgelate e in salamoia, riso, alimenti trasformati, soia), Australia (manzo, Grano, zucchero, latticini), Unione Europea (maiale, vino, alimenti trasformati, latticini), ASEAN (gomma, olio di palma, banana, farina di semi oleosi), Brasile e Argentina (soia, farina di soia, olio di soia) e Nuova Zelanda (manzo, latticini, kiwi).

industria

Da molti anni il settore industriale contribuisce in modo continuativo al PIL del Paese, assorbendo circa un quarto della forza lavoro. In un settore composto da sottosettori come manifatturiero, minerario, edile, elettrico, idrico e del gas naturale, il manifatturiero è sempre stato il motore del progresso economico, soprattutto negli anni ’80.

Della quota del 34% del settore del PIL della Corea del Sud, la sola produzione ha contribuito per il 23% nel 1980. Del 39% contribuito dal settore industriale nel 1991 e nel 2014, questa quota è aumentata al 25%, mentre la produzione ha contribuito al 30%. Il settore industriale rappresenta il 38% del PIL. A partire dal 2021, la produzione rappresenterà il 28% del PIL.

Oltre alla produzione, anche l’attività mineraria ha visto una crescita costante negli ultimi anni, ma è limitata a pochi metalli e minerali. La Corea del Sud produce acciaio, zinco, rame, oro, minerale di ferro, piombo, magnesite, barite, argento e tungsteno; tuttavia, le risorse interne non possono soddisfare le esigenze del settore industriale.Pertanto, la Corea del Sud ha bisogno importare minerale merce Riempi gli spazi vuoti.

Le più grandi industrie della Corea del Sud sono l’elettronica, le automobili, le telecomunicazioni, la costruzione navale, i prodotti chimici e l’acciaio. Il paese è uno dei maggiori produttori di prodotti elettronici e semiconduttori, con marchi famosi a livello mondiale come such Samsung Electronics Co., Ltd.. con Hynix Semiconductor (Società SK Hynix).

L’industria automobilistica del paese è altamente sviluppata e ha un’enorme capacità di produzione automobilistica. Alcuni noti marchi coreani sono Hyundai, Renault Samsung e Kia. Il sostegno del governo sudcoreano ha reso il Paese uno dei mercati più attivi per le telecomunicazioni e l’informatica.

Questo è un mercato mobile in forte espansione, uno dei paesi con il maggior numero di servizi a banda larga pro capite al mondo. La Corea del Sud è leader mondiale nel settore della costruzione navale; tra le prime otto aziende, le prime quattro sono aziende sudcoreane, tra le quali Hyundai Heavy Industries è la più grande.

servizio

Questo Industria terziaria Oppure il contributo del settore dei servizi al PIL è gradualmente aumentato; da circa il 39% del PIL nazionale nel 1965 al 50% nel 1980 al 57% di oggi. Tuttavia, l’industria non ha ancora raggiunto il suo miglior potenziale perché la maggior parte della sua crescita deriva dall’aumento dei dipendenti piuttosto che dal miglioramento produttività.

Questo dipartimento offre opportunità di lavoro a oltre il 70% della forza lavoro coreana. La Corea del Sud è inoltre in ritardo rispetto al Giappone (72%), agli Stati Uniti (79%) e al Regno Unito (81%) in termini di quota del PIL sostenuta dal settore dei servizi.



Con l’aumento degli investimenti nei settori medico, turistico e dell’istruzione, l’industria dei servizi dovrebbe svolgere un ruolo importante nei prossimi anni e questi settori a loro volta diventeranno creatori di posti di lavoro per i giovani del paese.

Linea di fondo

Dalla biforcazione della penisola coreana, la Corea del Sud ha agito rapidamente.L’adozione del capitalismo ha funzionato bene per il paese e le caratteristiche di oggi sono basse disoccupazione, Da basso a medio inflazione, Eccedenza delle esportazioni e distribuzione del reddito abbastanza equa. Tuttavia, esistono ancora molte sfide, come l’invecchiamento della popolazione, un mercato del lavoro rigido, una forte dipendenza dalle importazioni e un mercato interno limitato.