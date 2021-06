Mercati emergenti: dopo che il discorso da falco ha sconvolto il mercato, azioni e valute si rivolgono a Powell – shareandstocks.com

TechCrunch

Il back-end di una startup di pagamento è stato originariamente creato dal fondatore mentre viveva ancora con i suoi genitori e guidava lo sviluppo dell’azienda.Oggi ha annunciato un enorme round di finanziamenti, rendendola una delle startup più preziose in Europa. Mollie, una startup con sede ad Amsterdam che fornisce alle aziende un modo per integrare i pagamenti in siti Web, documenti e altri servizi tramite API, ha annunciato oggi di aver raccolto 665 milioni di euro (800 milioni di dollari) in un finanziamento interamente azionario. 5,4 miliardi di euro (6,5 miliardi di dollari USA). Blackstone Growth (BXG), l’attività di investimento azionario in crescita di Blackstone, ha guidato l’investimento, cui hanno partecipato anche EQT Growth, General Atlantic, HMI Capital, Alkeon Capital e TCV.

