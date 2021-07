Mercati finanziari: casuali, ciclici o entrambi?

Gli investitori possono ottenere un vantaggio sul mercato? Dipende da chi chiedi. Per molto tempo, le persone hanno discusso se il mercato è casuale o ciclico. Ciascuna delle parti afferma di avere la prova che l’altra parte ha torto. passeggiata casuale I fautori ritengono che il mercato segua un percorso efficace e qualsiasi forma di analisi non possa fornire vantaggi statistici.Che sia di base o Tecnico D’altra parte, gli analisti ritengono che il mercato abbia un certo ritmo e un’attenta analisi può aiutare a scoprire che fornisce almeno un piccolo vantaggio.

Teoria del mercato efficiente

Il principio di base dei sostenitori del random walk è Ipotesi di mercato efficiente. Questo Il pensiero EMH sottolinea Tutte le informazioni note sono state incluse nella struttura del prezzo del titolo. Pertanto, non sono note informazioni che possano aiutare gli investitori a ottenere un vantaggio sul mercato. Inoltre, l’ipotesi include che tutti i futuri eventi di notizie siano imprevedibili, quindi gli investitori non possono posizionarsi in titoli specifici in base all’esito previsto degli eventi imminenti. Continua a leggere per scoprire come i fondamentali e gli analisti tecnici confutano questa idea.

Analisi fondamentale

L’analisi fondamentale è uno studio Lo stato attuale dell’azienda in termini di sostenibilità e potenziale di crescita futura.Se gli analisti fondamentali vedono la forza di un’azienda, possono decidere di acquistare azioni Bilancio Debito basso e sopra la media Utile per azione Crescere. Questi analisti non sono d’accordo con il punto di vista della teoria del mercato efficiente secondo cui le persone non possono utilizzare queste informazioni note per prendere decisioni di investimento sulla potenziale performance futura dei prezzi.

Nel suo libro “24 Basic Lessons for Investing Success” (2007), William O’Neill ha sottolineato: “Dalla nostra ricerca sui titoli di maggior successo in passato, oltre ad anni di esperienza, abbiamo scoperto che tre quarti delle più grandi il vincitore delle azioni sono le azioni in crescita e l’azienda Utile per azione Il tasso di crescita è aumentato in media del 30% o più in ciascuno degli ultimi tre anni prima di raggiungere il maggior aumento dei prezzi. “Inutile dire che i risultati di questo studio sembrano essere in conflitto con la convinzione di EMH che non ci siano informazioni note che possano aiutare una persona a ottenere un vantaggio sul mercato.

Se si vuole studiare da solo l’utilità dell’analisi fondamentale, una buona risorsa per raccogliere informazioni sui fondamentali di varie società è Edgar Pagina di Securities and Exchange Commission Sito web dal quale è possibile accedere all’annuale (10-K) e trimestrale (10-Q) Relazioni e altre informazioni finanziarie di tutte le società quotate.

analisi tecnica

L’analisi tecnica ruota intorno Si ritiene che il comportamento degli investitori si ripeterà nel tempo. Se le persone sono in grado di riconoscere questi modelli, possono trarre vantaggio dal loro utilizzo per prevedere le future variazioni dei prezzi.L’analisi tecnica di base è pausa con ResistenzaUn esempio di supporto è se un titolo è stato scambiato lateralmente nell’intervallo di $ 20 per diversi mesi e poi inizia a salire. L’intervallo di $ 20 può essere utilizzato come area di supporto per eventuali correzioni recenti. La logica qui è che l’intervallo di $ 20 rappresenta la decisione collettiva di molti investitori di acquistare azioni sul campo. Tornare all’intervallo di $ 20 li riporterà solo a quando hanno acquistato il titolo.

Gli analisti tecnici ritengono che, a meno che non ci sia un forte calo al di sotto dell’area, è improbabile che gli investitori vendano. Più a lungo sostiene lo sviluppo di una regione, più investitori rappresenta, e quindi più forte può dimostrarsi. Solo lo sviluppo di un’area di supporto per un giorno o due può rivelarsi insignificante perché non rappresenta molti investitori.

La resistenza è l’opposto del supporto. Le azioni che hanno avuto un trend leggermente inferiore a $ 20 per un periodo di tempo potrebbero avere difficoltà a uscire da quest’area. Allo stesso modo, gli analisti tecnici sosterranno che la causa è il comportamento umano.Se l’investitore ha stabilito che $ 20 è una buona area di vendita per entrambi Guadagno di prenotazione Nell’esistente Posizione lunga O inizia nuovo Posizione corta, Continueranno a farlo fino a quando il mercato non dimostrerà il contrario. È importante notare che una volta rotto il supporto, può diventare resistenza e viceversa.

Naturalmente, l’idea di supporto e resistenza è solo una linea guida. Niente sul mercato è garantito.Gli investitori prudenti usano sempre Gestione del rischio Una strategia per determinare quando uscire da una posizione quando il mercato si muove contro di loro.

passeggiata casuale

I fautori della passeggiata casuale credono che l’analisi tecnica non abbia valore. Burton G. Malkiel, nel suo libro A Random Walk Down Wall Street (1973), ha confrontato i grafici dei prezzi delle azioni con una serie di grafici dei lanci di monete. Ha creato il suo grafico come segue: se il risultato del sorteggio è positivo, disegna un aumento di mezzo punto sul grafico; se il risultato è una croce, disegna un decremento di mezzo punto. Una volta che una serie di grafici dei risultati del lancio della moneta viene creata in questo modo, le persone presumono che assomigli molto a un grafico azionario. Ciò porta a suggerire che il grafico del prezzo delle azioni sia casuale come il grafico che raffigura i risultati di una serie di lanci di monete.

Per un tecnico del mercato azionario, questa affermazione non è proprio un confronto, perché ha cambiato la fonte di input usando lanci di monete. I grafici azionari sono il risultato del processo decisionale umano, tutt’altro che casuale. Il lancio della moneta è davvero casuale, perché non possiamo controllare il risultato, ma gli esseri umani possono controllare le proprie decisioni.Un esempio ben noto che i tecnici possono utilizzare per confutare questa affermazione è quello di creare un grafico a lungo termine Dow Jones Industrial Average Mostra il ciclo di 40 mesi. Il ciclo di 40 mesi, noto anche come ciclo di quattro anni, è stato discusso per la prima volta dal professore di economia Wesley C. Mitchell quando ha sottolineato che l’economia degli Stati Uniti sarebbe caduta in recessione circa ogni 40 mesi. Questo ciclo può essere osservato cercando i principali minimi dei mercati finanziari ogni 40 mesi circa. I tecnici di mercato potrebbero chiedersi quanto sia probabile replicare questa regolarità con i risultati di una serie di lanci di moneta.

Linea di fondo

Nel prossimo futuro, potrebbe continuare il dibattito tra chi crede in mercati efficienti e chi crede che i mercati seguano un certo percorso ciclico. Forse la risposta sta nel mezzo. Il mercato può effettivamente essere ciclico e ci sono fattori casuali nel processo.