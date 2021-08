Mercati globali: i mercati azionari asiatici arretrano dai guadagni, la Corea del Sud alza i tassi di interesse

Sciocco variegato

Ad oggi alle 11:10 EST, Moderna (NASDAQ: MRNA) e Novavax (NASDAQ: NVAX) sono aumentati rispettivamente del 2,7% e del 3,5%. Ci sono altre notizie prima di questo. Dimostra che per coloro che hanno ricevuto booster, potrebbe essere disponibile un vaccino contro il COVID-19. Poiché molte persone negli Stati Uniti e nel Regno Unito hanno ricevuto i loro colpi e le varianti delta sono in circolazione, gran parte del lavoro di Wall Street ha cercato di calcolare quante opportunità ci sono per aumentare. Nel Regno Unito, i due si uniranno a Pfizer (NYSE: PFE) in uno studio finanziato dal governo chiamato Octave Duo per valutare l’efficacia di iniezioni aggiuntive per le persone con un sistema immunitario indebolito.

