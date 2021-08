Mercati globali: i mercati azionari asiatici aumentano, l’Infrastructure Act degli Stati Uniti fa progressi

Reuters

Un sondaggio del settore privato lunedì ha mostrato che l’attività delle fabbriche indiane è ripresa a luglio a causa di un’impennata della domanda interna ed estera, spingendo le aziende a creare nuovi posti di lavoro per la prima volta dallo scoppio della pandemia. Pollyanna De Lima, vicedirettore dell’economia di IHS, ha dichiarato: “Nel contesto di un rimbalzo delle nuove attività e dell’allentamento di alcune restrizioni locali COVID-19, la produzione è cresciuta a un ritmo forte e più di un terzo delle aziende hanno notato un aumento mensile della produzione per marchi.L’India è in Una devastante seconda ondata di infezioni da coronavirus è stata affrontata in aprile e maggio, ma il calo del numero di casi ha permesso di allentare molte restrizioni.

