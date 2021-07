Mercati globali: i mercati azionari asiatici fluttuano, a causa delle preoccupazioni sulla tecnologia cinese – shareandstocks.com

Reuters

PECHINO (Reuters) – Il regolatore del cyberspazio cinese ha dichiarato lunedì che sta indagando sui siti di reclutamento online Zhipin.com e sulle app Trainbang e Yunmanman e sta aumentando i suoi sforzi sulle società tecnologiche della Cina continentale mentre le normative sulla sicurezza dei dati si inaspriscono Il giorno prima, il National Internet Information Office (CAC) cinese ha ordinato la sospensione dei download di app dal gigante cinese Didi Global Inc, che è diventato pubblico negli Stati Uniti il ​​mese scorso. Kanzhun Co., Ltd., proprietaria di All-Car Alliance e Zhipin.com dopo la fusione di Vanbang e Yunmanman, è stata quotata in borsa il mese scorso.

