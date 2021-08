Mercati globali: i mercati azionari asiatici regrediscono poiché le preoccupazioni sulle varianti Delta indeboliscono la fiducia

Sciocco variegato

A partire dalle 10:08 ora orientale di lunedì, il prezzo delle azioni della società di biotecnologie di medie dimensioni Axsome Therapeutics (NASDAQ: AXSM) è sceso del 41,4%. A causa dei deludenti aggiornamenti normativi su AXS-05 come potenziale trattamento per il disturbo depressivo maggiore (MDD), il prezzo delle azioni della casa farmaceutica è crollato oggi. Nello specifico, Axsome ha rivelato nel suo rapporto finanziario del secondo trimestre 2021 pubblicato questa mattina che la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha notificato alla società il 30 luglio 2021 di aver determinato che il farmaco esiste nella sua applicazione normativa. le carenze ostacolano la discussione sulle etichette e sui rilasci. -Requisiti di marketing in questo momento.

