Mercati globali: i mercati azionari asiatici salgono a causa delle prospettive accomodanti della Fed, ma la Cina limita i guadagni

Reuters

Shopee di Sea Ltd è diventata l’app per lo shopping più scaricata in Brasile in soli due anni e ha conquistato gli utenti nel suo mercato a basso costo attraverso il suo metodo di e-commerce rivoluzionario: i mini giochi in-app forniscono coupon agli utenti vincenti. La società con sede a Singapore combina lo shopping online con la conoscenza del gioco della sua divisione indipendente di giochi mobili Garena (il creatore del gioco “Free Fire” più scaricato del Brasile per otto trimestri consecutivi), con conseguente stima degli analisti di vendita di circa un terzo locale della rivista campione Luiza SA. In Cina, Shopee ha impiegato solo cinque anni per diventare il sito di e-commerce più visitato nel sud-est asiatico, superando Lazada supportato dalla cinese Alibaba Group Holdings Co., Ltd. e Tokopedia supportata dal gruppo giapponese Softbank.

