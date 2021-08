Mercati globali: i mercati azionari asiatici sono frustrati dai timori per il virus; dollaro USA, aumento dei rendimenti statunitensi

Sciocco variegato

Dopo che la società di stampa 3D ha pubblicato ottimi risultati finanziari nel secondo trimestre, il prezzo delle azioni di 3D Systems (NYSE: DDD) è aumentato del 21% martedì. Le entrate di 3D Systems sono aumentate del 44% su base annua a 162,6 milioni di dollari, grazie alla forte crescita del suo settore sanitario e alla ripresa della sua attività industriale dai minimi nelle prime fasi della pandemia. “Riteniamo che queste prestazioni siano il risultato della nostra attenzione alla produzione additiva, combinando le nostre stampanti, materiali e tecnologie software per risolvere specifiche applicazioni chiave dei clienti che guidano la crescita nel settore sanitario e in specifici mercati industriali. Adozione sul mercato, come semiconduttori, sistemi spaziali e sistemi di trasporto avanzati”, ha dichiarato il CEO Jeffrey Graves in un comunicato stampa.

