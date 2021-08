Mercati globali: i mercati azionari asiatici sono spaventati dall’improvviso calo dell’oro

Associated Press

Il Partito Repubblicano della California ha votato a stragrande maggioranza sabato per non sostenere alcun candidato a sostenere la posizione del governatore democratico Gavin Newsom (Gavin Newsom) nelle imminenti elezioni per la revocatoria, evitando così una situazione che potrebbe portare alla divisione dei repubblicani. lotta potenzialmente feroce preferita per frenare l’attenzione della nazione sul voto elettorale. Circa il 90% dei delegati che partecipano alle riunioni virtuali del partito sostiene l’approvazione del salto. Il voto sbilanciato riflette le preoccupazioni che ci sia un conflitto tra i candidati e i loro sostenitori. La discordia interna divide i ranghi del partito , ei repubblicani non sono disposti a votare ed essere esclusi se i loro candidati non si preoccupano. Ci sono 24 repubblicani nel voto di richiamo. I principali concorrenti includono il conduttore radiofonico Larry Elder, l’ex sindaco di San Diego Kevin Falcona, l’uomo d’affari John Cox e il legislatore statale Kevin Keeley. , L’ex olimpionico e personaggio televisivo Kaitlyn Jenner e l’ex membro del Congresso Doug Ossey .

