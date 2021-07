Mercati globali: i mercati azionari asiatici sono trascinati al ribasso dal ritardo nella vaccinazione e Wall Street si comporta meglio

Sciocco variegato

I titoli di AMC Entertainment (NYSE: AMC), GameStop (NYSE: GME) e Virgin Galactic (NYSE: SPCE) sono stati scambiati a metà delle singole cifre o cali più rapidi, anche se l’indice di mercato stesso era sostanzialmente piatto, hanno digerito l’ultimo balzo delle richieste di disoccupazione. AMC è sceso del 7%, GameStop è sceso del 4% e Virgin è sceso del 6,3%. Anche se penso che AMC sia il più debole dei tre, ha abbastanza soldi per sopravvivere per un po’, quindi se il business del cinema non può riprendersi dalla pandemia, ci sarà abbastanza tempo per vendere nel panico e lanciarne così tanti in futuro. Servizio di streaming di film.

leggi di più