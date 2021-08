Mercati globali: le azioni cadono, il dollaro USA aumenta a causa di una combinazione di contrazione e preoccupazioni per il virus

Reuters

La maggior parte dei membri del Federal Reserve Policy Committee sta concordando un piano che consentirà alla Federal Reserve di iniziare a ridurre il suo programma di acquisto di obbligazioni entro la fine dell’anno e di ridurre “proporzionalmente” l’acquisto di buoni del Tesoro statunitensi e titoli garantiti da ipoteca (MBS) Quindi finirono nello stesso momento. I verbali della riunione della Fed del 27-28 luglio pubblicati mercoledì hanno mostrato che i politici sono ancora divergenti sul ritmo della riduzione degli acquisti di asset. Tra questi, “molte persone” sono desiderose di garantire che gli acquisti di obbligazioni siano terminati prima che inizino gli aumenti dei tassi di interesse. e “alcuni” preferiscono un approccio più graduale. I funzionari della Fed hanno generalmente concordato sul fatto che l’inflazione ha compiuto progressi sufficienti per soddisfare la soglia di “sostanziali ulteriori progressi” richiesta dalla banca centrale per ridurre gli acquisti mensili.Gli acquisti attuali sono fissati a 80 miliardi di dollari in buoni del Tesoro statunitensi e 40 miliardi di dollari in MBS.

