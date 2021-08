Mercato globale: il mercato è misto poiché le preoccupazioni macro competono con l’oro redditizio

Reuters

LONDRA (Reuters) – Una fonte che ha familiarità con la questione ha detto mercoledì che HSBC ha aumentato lo stipendio degli analisti per il primo anno della sua attività di investment banking negli Stati Uniti da $ 85.000 a $ 85.000 a seguito di misure simili adottate dai concorrenti di Wall Street nelle ultime settimane. . Secondo le fonti, la decisione è stata originariamente riportata dal Financial News con sede a Londra ed è stata presa poche settimane fa, ma è stata comunicata ai dipendenti questa settimana e a maggio è stato concesso un aumento di stipendio più elevato alle posizioni junior. All’inizio di questa settimana, HSBC ha aumentato il suo bonus pool di 900 milioni di dollari dopo aver annunciato che i profitti erano più che raddoppiati poiché ha rilasciato contanti riservati per compensare i prestiti in sofferenza causati dalla pandemia di COVID-19.

